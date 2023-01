The End of The Sun: Die Demo des Ego-Adventures erschein im Januar

Das Indie-Studio The End of the Sun Team hat verraten, dass die Demo zum kommenden Spiel The End of The Sun im Januar veröffentlicht wird.

Es ist schon ziemlich lange her, dass wir über das Ego-Adventure The End of The Sun berichtet haben, aber nun gibt es Neuigkeiten. So haben die Macher angekündigt, dass die Demo des Spiels am 24. Januar 2023 auf Steam veröffentlicht wird.

Die Demo wird einen kleinen Teil des Spiels enthalten und zwischen 50 und 60 Minuten Spielzeit bietet. Im selben Zug wurde auch verraten, dass die Demo Teil des Steam Next Festivals im Februar 2023 sein wird. Sie wird englische und polnische Sprache enthalten. Die Vollversion des Spiels soll jedoch in 9 Sprachen verfügbar sein. Diese soll im 3. Quartal 2023 veröffentlicht werden.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The End of the Sun ist ein First-Person-Erkundungs- und Abenteuerspiel in einer slawischen Fantasiewelt. Eine Reihe mysteriöser Ereignisse trifft gewöhnliche Menschen in einem kleinen Dorf, in dem die Grenze zwischen Mythos und Realität auf gefährliche Weise zu verschwinden droht.”

Hier ein Vieo, das einige Szenen aus dem Spiel zeigt:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Setting ist auf jeden Fall interessant, mal sehen, ob das Spiel auch unterhaltsam ist.