It Takes Two wurde über 10 Millionen Mal verkauft

Kürzlich wurde bekannt, dass das Spiel It Takes Two bereits über 10 Millionen Mal verkauft wurde.

Hazelight Studios, der Entwickler des Spiels It Takes Two, hat kürzlich stolz verkündet, dass der Titel weltweit mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Im Tweet dazu heißt es, dass es “potenziell doppelt so viele Spieler” gespielt haben. Logisch, schließlich handelt es sich hier um ein Koop-Adventure.

Meine Empfehlung: Solltet ihr das Spiel noch nicht gezockt haben, dann holt es nach. Es lohnt sich. Hier erwartet euch ein äußerst unterhaltsames Koop-Abenteuer mit vielen witzigen Spielideen und einer sehr schön erzählten Geschichte.

Hier der Tweet mit der Ankündigung:

Zum Spiel heißt es: “Begib dich in It Takes Two – einem genreübergreifenden Plattformer-Adventure mit purer Koop-Ausrichtung – auf die verrückteste Reise deines Lebens. Lade mit dem Freunde-Pass* kostenlos einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen. Spielt zusammen als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Die beiden sind in einer wundersamen Welt gefangen, in der sich hinter jeder Ecke eine Überraschung verbirgt, und müssen dort wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen.”

Dieser Erfolg ist sehr verdient. It Takes Two ist ein tolles Spiel.