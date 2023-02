Sons of The Forest wurde in nur 24 Stunden über 2 Millionen Mal verkauft

Der Entwickler Endnight Games hat kürzlich verkündet, dass das Spiel Sons of The Forest in nur 24 Stunden über 2 Millionen Mal verkauft wurde.

Das Survival-Spiel Sons of The Forest wurde erst am 23. Februar veröffentlicht und nur 24 Stunden nach dem Release hat das Spiel schon einen beeindruckend Rekord gebrochen: Der Titel wurde innerhalb eines Tages über 2 Millionen Mal verkauft. Ziemlich verrückt, oder?

Dazu schreibt das verantwortliche Entwicklerstudio Endnight Games auf Twitter:

“Hallo alle miteinander,

Vielen Dank an diejenigen, die sich uns auf unserer Early-Access-Reise zu ‘Sons Of The Forest’ angeschlossen haben. Wir haben in den ersten 24 Stunden über 2 Millionen Exemplare verkauft und wir freuen auf das, was wir in den kommenden Wochen für die Spieler auf Lager haben.

das team endnight”

Hier der Tweet dazu:

In Sons of The Forest führt euch die Suche nach einen vermissten Milliardär auf eine abgelegenen Insel, die sich als von Kannibalen verseuchten Hölle entpuppt. Dazu heißt es: “Erlebe völlige Freiheit, die Herausforderungen der Spielwelt so anzugehen, wie du es willst. Du entscheidest, was du tust, wohin du gehst und wie du es schaffst zu überleben. Es gibt keine NPCs, die dir Befehle erteilen oder dich auf Missionen schicken, die du nicht ausführen willst. Du erteilst die Befehle. Du entscheidest, was als nächstes passiert.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist ein absolut beeindruckender Erfolg. Gratulation an das Team!

