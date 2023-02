The Finals: Closed Beta für März angekündigt

Der Publisher und Entwickler Embark Studios hat den Start der Closed Beta für das Spiel The Finals angekündigt.

In den letzten Wochen war es ziemlich ruhig rund um den kommenden Ego-Shooter The Finals, in dem ihr in einer virtuellen Combat-Gameshow in 3er-Teams in Nachbildungen ikonischer Orte gegeneinander antreten müsst. Nun gibt es jedoch Neuigkeiten.

So hat das Entwicklerteam bestehend aus Battlefield-Veteranen rund um Ex-DICE-Chef Patrick Söderlund einen ersten Closed Beta-Test angekündigt. Ab sofort könnt ihr euch via Steam dafür anmelden.

Besonders cool and The Finals: Die Umgebung ist voll zerstörbarer, was für abwechslunsgreiche Matches sorgt. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das bekommt ihr im neuen Gameplay-Trailer zu sehen, den ihr euch hier ansehen könnt:

“Viele von uns bei Embark arbeiten schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an First-Person-Shootern. Doch gerade als wir dachten, wir wären mit dem Genre fertig, haben wir einen Heiligen Gral unter den Entwicklern freigeschaltet”, sagt Rob Runesson, Executive Producer von The Finals.

“Dank Server-seitiger Zerstörung und Bewegungen kann fast alles in The Finals demoliert werden. Wir möchten neues Leben in ein Genre einhauchen, das leicht monoton wurde. Wir können es kaum erwarten, The Finals mit einer großen Menge an Spielern zu testen, um herauszufinden, ob sie uns zustimmen. So können wir das Erlebnis vor Launch weiter verbessern.”

Über diesen link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Titel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die bsiher veröffentlichten Spielszenen sehen richtig cool aus. Wir freuen uns schon auf die Closed Beta. Hier könnte uns eines der Ego-Shooter-Highlights des Jahres erwarten.