The Last of Us Part 1: Die PC-Version wurde verschoben

Der Entwickler Naughty Dog kündigte an, dass der Release der PC-Version von The Last of Us Part 1: verschoben wurde.

Falls ihr euch schon auf den Release der PC-Version von The Last of Us Part 1 am 3. März gefreut habt, muss ich euch leider enttäuschen. Der Release-Termin wurde nämlich verschoben. Nun soll der Titel am 28. März veröffentlicht werden.

Der Grund für die Verschiebung: Die Entwickler benötigen einfach noch etwas mehr Zeit, um das Spiel fertigzustellen. “Kommen wir gleich zur Sache: Wir haben ursprünglich angekündigt, dass The Last of Us Part 1 für PC am 3. März veröffentlicht wird, aber wir haben uns entschieden, das Startdatum um nur ein paar Wochen zu verschieben; es wird nun am 28. März veröffentlicht”, so Naughty Dog.

“Wir wissen, dass viele von euch die Geschichte, mit der alles mit The Last of Us Part 1 auf der PlayStation 5-Konsole begann, noch einmal Revue passieren haben lassen, und uns ist bewusst, dass sich viele von euch darauf freuen, – einige zum ersten Mal – einzusteigen, wenm Teil 1 für PC erscheint. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass das PC-Debüt von The Last of Us Teil 1 in der bestmöglichen Form ist. Diese zusätzlichen Wochen werden es uns ermöglichen, sicherzustellen, dass diese Version von The Last of Us euren Erwartungen und unsere Standards gerecht wird.”

Hier der Tweet mit der offiziellen Ankündigung:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die Verschiebung ist zwar schade, aber zum Glück erscheint das Spiel nur wenige Wochen später.