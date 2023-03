Flock of the Low God VR: VR-Spiel zum Horrorfilm “Malum” angekündigt

Welcome Villain Films und der Entwickler und Publisher Top Right Corner haben das Spiel Flock of the Low God VR angekündigt.

In Amerika läuft morgen der Horrorfilm “Malum” an, in dem eine Polizistin die letzte Nachtschicht in einer stillgelegten Polizeistation übernimmt, um den Tod ihres Vaters und dessen Verbindung zu einer mysteriösen Sekte zu untersuchen. Auf diesem Film basiert das VR-Horrorspiel Flock of the Low God VR.

In diesem Spiel müsst ihr alleine oder mit Freunden eure letzte Schicht in einer stillgelegten Polizeistation überleben. Das ist jedoch nicht so einfach, denn ihr müsst einen gewalttätigen Kult und ihre dämonischen Kreaturen bekämpfen.

Zum Spiel heißt es: “Basierend auf dem neuen Spielfilm Malum lässt Flock of the Low God VR Spieler in die schreckliche Welt von ‘The Flock’ eintauchen und stellt sie einem Ansturm von Kultmitgliedern und Kreaturen gegenüber, während sie versuchen, die Grenzen des Lanford Police Department zu durchbrechen. Setze das Abzeichen auf, schnapp dir eine Waffe und bekämpfe The Flock und die Wesen, die sie beschworen haben, bevor es zu spät ist. Spiele alleine oder versammle Sie dich mit deinen Freunden und bereite dich auf ein unvergleichliches kampfbasiertes VR-Survival-Horror-Erlebnis vor.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “VR” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer macht zumindest schon mal Lust auf mehr. Fans von VR-Horror sollten sich das Spiel vormerken.

Quelle: bloody-disgusting.com