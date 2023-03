Pokemon: Emotionale Promo stimmt euch auf den Abschied von Ash ein

Kürzlich ist in Japan eine emotionale Promo zu Pokemon aufgetaucht, die euch auf die letzte Episode mit Ash vorbereitet.

Vermutlich habt ihr ja bereits mitbekommen, dass sich Ash demnächst aus der erfolgreichen Pokemon-Serie verabschiedet und um euch schon mal auf das einzustimmen, was euch in der letzten Episode erwartet, wurde eine emotionale Promo veröffentlicht.

Diese läuft aktuell in Japan am Bahnhof Shinjuku in Tokio auf einer wirklich riesigen Werbetafel. Die Werbung fokussiert sich hauptsächlich auf Ash und seinen treuen Gefährten Pikachu, die ihre letzte Episode in Alabastia verbringen.

Zu sehen sind die zwei bei verschiedenen Abenteuern und natürlich bekommen wir auch andere bekannte Gesichter wie Professor Eich, Misty, Rocko und Co. zu sehen.

Der Twitter-Nutzer “sogohodopopeye” hat ein Video der Promo gepostet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Die Serie ging im jahr 1997 an den Start und von Beginn an ist Ash dabei, der an den Helden der ersten Spiele angelehnt ist. Er ist die ganze Serie hinweg 10 Jahre alt und auf seiner Reise durch die Pokémon-Welt sammelt er in den verschiedenen Regionen Orden und tritt in den jeweiligen Ligen an.

Also bereitet euch schon mal auf einen Traurigen Abschied vor, denn die letzte Episode wird in Japan bereits am 24. März veröffentlicht. Wann die letzte Episode hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Das denken wir:

Das wird für viele sicherlich ein sehr trauriger Abschied. Wir sind schon gespannt, wie die Zukunft von Pokemon ohne Ash aussieht.

