“Scream 6”: Ghostface macht Livecams in Städten in ganz Amerika unsicher

Städte in ganz Amerika werden gerade von Ghostface – dem Killer im kommenden Film “Scream 6” – heimgesucht.

In wenigen Tagen startet der Slasher “Scream 6” in die Kinos und um schon mal auf den Kinostart aufmerksam zu machen, hat sich Paramount eine coole virale Marketingkampagne einfallen lassen.

So wurde der Ghostface-Killer in dieser Woche auf Livecams in verschiedenen Städten in Ganz Amerika gesichtet. Im nachfolgenden Tweet von KRON4 News seht ihr beispielsweise ein Bild von Ghostface, der sich in einem Stream in Sonoma, einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, zeigt.

Dazu heißt es: “Die Menschen in Sonoma erlebten am Montag eine etwas gruselige Überraschung, als eine Person, die ein ‘Scream’-Kostüm trug, bewegungslos am Sonoma Plaza stand. Der erste Film des Franchise wurde im Sonoma Community Center gedreht, nur einen Block entfernt.”

“Scream 6″ spielt nach den Ereignissen in”Scream” (2022) und führt die Geschichte um die Schwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara (Jenna Ortega) sowie die Zwillinge Chad (Mason Gooding) und Mindy (Jasmin Savoy Brown) fort. Mit ihnen landet auch der Killer Ghostface in New York City, wo er für Angst und Schrecken sorgt.

Zum Film heißt es: “Neue Stadt, neue Regeln: Im neuesten Teil des legendären Horror-Franchise lassen die vier Überlebenden der jüngsten Mordserie des berüchtigten Ghostface-Killers ihre Heimatstadt Woodsboro hinter sich, um in New York ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch zu ihrem Entsetzen gibt es kein Entrinnen vor der Vergangenheit. Ghostface ist fest entschlossen, sich ein besonders blutiges Stück aus dem Big Apple zu schneiden.”

“Scream 6” läuft am 9. März 2023 in den deutschen Kinos an.

