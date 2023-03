Sons of the Forest: Neues Update ab sofort verfügbar

Das Studio Endnight Games hat ein neues Update für das Spiel Sons of the Forest veröffentlicht.

Mit Sicherheit habt ihr ja bereits mitbekommen, dass das Survival-Spiel Sons of the Forest aktuell äußerst erfolgreich auf Steam ist. So wurde wurde der Titel in nur 24 Stunden über 2 Millionen Mal verkauft. Bei so einem Erfolg versuchen die Entwickler natürlich am Ball zu bleiben und schleunigst Bugs zu beheben.

Aus diesem Grund wurde nun ein weiteres Update in Form eines Hotfixes veröffentlicht, der einige Fehler behebt. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit den Fehlerbehebungen:

Fix für Hotkey-Flasche, die Flasche entfernt, wenn sie verwendet wird.

Arme und Beine werden jetzt ausgerüstet anstatt gegessen, wenn sie per Hotkey aktiviert werden

Fix für das Hotkey-Button-Label, das für einige Buttons nicht in die Inventaransicht passt

Das Hotkey-Symbol wurde behoben, das den ersten Hotkey für alle nicht zugewiesenen Elemente anzeigte

Problem behoben, bei dem Helldoor Collider bestimmte Interaktionen nicht blockierte

In Sons of The Forest führt euch die Suche nach einen vermissten Milliardär auf eine abgelegenen Insel, die sich als von Kannibalen verseuchten Hölle entpuppt. Dazu heißt es: “Erlebe völlige Freiheit, die Herausforderungen der Spielwelt so anzugehen, wie du es willst. Du entscheidest, was du tust, wohin du gehst und wie du es schaffst zu überleben. Es gibt keine NPCs, die dir Befehle erteilen oder dich auf Missionen schicken, die du nicht ausführen willst. Du erteilst die Befehle. Du entscheidest, was als nächstes passiert.”

Bisher hat das Spiel auf Steam über 65.000 Bewertungen von denen 82 Prozent positiv ausfallen. Wie gefällt euch das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Erfolg des Spiels ist wirklich beeindruckend. Mal sehen, wie die Zukunft des Titels aussieht. Wir sind schon gespannt, was sich die Macher noch so alles einfallen lassen.