The Lamplighters League: Rundenbasiertes Pulp-Adventure für PC und Xbox Series angekündigt

Der Publisher Paradox Interactive und der Entwickler Harebrained Schemes haben das Spiel The Lamplighters League mit einem ersten Trailer angekündigt.

The Lamplighters League ist ein rundenbasiertes Pulp-Adventure, in dem ihr ein Team von Außenseitern mit einzigartigen Fähigkeiten rekrutiert und einen tyrannischen Kult namnes Banished Court verfolgt. Die Entwickler versprechen eine Mischung aus Echtzeitinfiltration, rundenbasierten Kämpfen und einer charakterbezogenen Geschichte voller Abenteuer. Das Spiel wurde mit einem ersten Trailer für PC und Xbox Series X| S angekündigt.

Zum Spiel heißt es: “In der alternativen Version der 1930er Jahre, in der The Lamplighters League spielt, gibt es einen tyrannischen Kult mit dem Namen Banished Court, der an der Schwelle zur Weltherrschaft steht. Jahrtausendelang war alles, was zwischen dieser finsteren Verschwörung und ihren Plänen stand, eine Gruppe heldenhafter Gelehrter, bekannt als die Lamplighters League. Unglücklicherweise sind die Besten der Besten bereits von uns gegangen, also liegt es nun an den Besten der Schlechtesten.”

“Bei Harebrained Schemes dreht sich alles um verwebtes taktisches Gameplay, das den Verstand herausfordert, mit Geschichten uns Charakteren, die das Herz berühren”, sagt Christopher Rogers, Game Director of The Lamplighters League bei Harebrained Schemes.

“Über Jahre hinweg haben wir das Glück die Geschichten in einer geschätzten Umgebung wie Shadowrun und Battletech zu erzählen. Die neue Welt, in der The Lamplighters League stattfindet, gibt uns die kreative Freiheit gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die das Gameplay unterstützt als auch ein Gameplay aufzubauen, das die Geschichte unterstützt. Wir lieben diese Charaktere und hoffen, dass es Spielern und Fans Spaß macht, sie kennenzulernen, während sie die einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen so erkunden, wie wir es getan haben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu teilen, woran wir gearbeitet haben.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, das Spiel soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall interessant aus. Wer auf rundenbasierte Spiele steht, der sollte diesen Titel auf jeden Fall im Blick behalten.