Zelda: Breath of the Wild – Holt euch hier den Explorer’s Guide kostenlos

Nintendo hat den Explorer’s Guide für Zelda: Breath of the Wild kostenlos veröffentlicht.

Der Release des Adventures Zelda: Breath of the Wild liegt schon einige Jahre zurück und da der Nachfolger Tears of the Kingdome bald erscheint, dachte sich Nintendo wohl, dass es eine gute Idee wäre, den Explorer’s Guide für Breath of the Wild jetzt kostenlos zu veröffentlichen.

Ursprünglich wurde dieser Spieleberater mit dem “Explorer’s Edition”-Bundle veröffentlicht. Dieser umfasst fast 94 Seiten (73-84 wurden weggelassen), mit zahlreichen nützlichen Informationen zu den Spielmechaniken und er Welt von Hyrule.

Also wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt oder ihr euch an einen neuen Durchgang wagt, solltet ihr euch den Explorer’s Guide auf jeden Fall holen. Über diesen Link könnt ihr ihn euch kostenlos herunterladen.

Das denken wir:

Das ist eine coole Überraschung, leider kommt sie etwas spät.

Quelle: nintendolife.com