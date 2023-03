Zelda: Tears of the Kingdom – Amazon Japan bietet einen sehr ungewöhnlichen Vorbestellerbonus an

Amazon Japan bietet einen ziemlich ungewöhnlichen Vorbestellerbonus für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an.

Habt ihr euch das Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon vorbestellt? Amazon Deutschland bietet ja aktuell leider keinen Vorbestellerbonus an. Amazon Japan bietet einen an – einen sehr ungewöhnlichen.

Wer das Spiel dort vorbestellt, der darf sich auf einen Löffel mit der Aufschrift “The Legend of Zelda” freuen. Dieser Löffel ist anscheinend Teil eines Sets, zu der eine Gabel mit identischem Legend of Zelda-Branding gehört. Auf der Produktseite ist jedoch nur vom Löffel die Rede.

Ob dieses Besteck auch in Deutschland zu bekommen sein wird, wissen wir leider nicht. Hier ein Tweet mit einem Bild des des Vorbestellerbonus:

The Legend of Zelda Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 erklusiv für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Über diesen Vorbestellerbonus lässt sich streiten, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass uns hier ein tolles Spiel erwartet.

