Fortnite: Vermutlich steht eine Kooperation mit The Last of Us bevor

Ein neuer Leak deutet auf eine Kooperation zwischen Fortnite und The Last of Us hin.

Mittlerweile gabe es ja einige Kooperationen zwischen Fortnite und PlayStation-Charakteren. So haben beispielsweise schon Kratos aus God of War und Aloy aus Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West den Weg ins Spiel gefunden. Nun scheint eine Kooperation mit The Last of Us wahrscheinlich.

Dieser Leak stammt von @NotPaloLeaks (via @ShiinaBR). Und zwar wurde Donald Mustard, Chief Creative Officer bei Epic Games, bei einer Veranstaltung nach der Möglichkeit eines Crossovers zwischen Fortnite und The Last of Us gefragt. Mustard antwortete, dass dies “möglicherweise in der Zukunft passieren könnte”.

Das ist zwar noch keine offizielle Bestätigung für ein Crossover, aber wenn ihr mich fragt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis EpiGames eine Kooperation ankündigt.

Hier der entsprechende Tweet:

