In Zelda: Tears of the Kingdom erwartet Fans des Originals eine coole Überraschung

Kürzlich wurde bekannt, dass sich Fans des ersten Zelda-Spiels auf eine Überraschung in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom freuen dürfen.

Wenige Tage noch, dann erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich für die Switch und wie wir mittlerweile wissen, wird der Titel ein klassisches Monster beinhalten, das im allerersten Zelda-Spiel debütierte und das Spieler seit The Legend of Zelda: Phantom Hourglass aus dem Jahr 2007 nicht mehr zu Gesicht bekommen haben.

Die Rede ist von Gleeok. Hier handelt es sich um einen Drachen mit mehreren Köpfen. Wenn die Köpfe oft genug getroffen werden, lösen sie sich oft und kämpfen unabhängig voneinander.

Woher wir wissen, dass Gleeok einen Auftritt in Zelda: Tears of the Kingdom haben wird? Ganz einfach: Das wurde durch eine aktuelle Anzeige für das Spiel bestätigt, in der das Monster zu sehen ist.

Hier ein Bild der entsprechenden Werbung:

Da das Monster in der Anzeige als “Flammen Gleeok” bezeichnet wird, ist es gut möglich, dass es mehr als einen Typ dieses Monsters im Spiel geben wid. Bald werden wir es herausfinden, denn das Spiel erscheint bereits am 12. Mai.

Übrigens bietet Amazon Japan einen sehr ungewöhnlichen Vorbestellerbonus für Zelda: Tears of the Kingdom an. Details dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Darüber werden sich Fans des Klassikers mit Sicherheit freuen. Wir sind schon gespannt, welche Überraschungen das Spiel noch so zu bieten hat.

Quelle: comicbook.com