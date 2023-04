The Walking Dead: All-Stars – Update bringt neuen PvP-Modus ins Spiel

Com2uS Holdings hat ein neues Update für das Spiel The Walking Dead: All-Stars veröffentlicht, das einen PvP-Modus einführt.

Wer das Mobile-Sammel-RPG The Walking Dead: All-Stars spielt, der kann sich ab sofort ein neues Update herunetrladen, das einen PvP-Modus ins Spiel bringt. Abgesehen davon wird der neue Charakter Beschützer Carl eingeführt.

Dazu heißt es: “Dieses Update bringt einen neuen PvP-Modus ins Spiel: Am Grenzland-Durchsuchung-Event, das bis zum 11. Juni im zweiwöchigen Rhythmus abgehalten wird, können die zehn besten Spieler*innen des bestehenden Grenzland-PvP-Modus teilnehmen. Aus verschiedenen Überlebenden wird ein Team zusammengestellt, das dann automatisch an den täglichen Kämpfen teilnimmt. Als Belohnung für siegreiche Teilnahmen erhalten die Spieler*innen Punkte und nützliche Items wie Benefit-Materialien. Die Art der Belohnung hängt von den jeweiligen erspielten Punkten ab. Zusätzlich zum Grenzland-Durchsuchung-Event veröffentlicht Com2uS Kapitel 40 der Story und einen neuen Überlebensbericht.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten kommt ein neuer Charakter nach Asyl. Carl ist der Sohn von Rick Grimes, dem Hauptcharakter der Original-Comics von The Walking Dead. Beschützer Carl ist die erwachsene Version von Carl Grimes aus den Comics. In The Walking Dead: All-Stars trägt er eine Augenklappe, um die Narbe zu verdecken, die er in seiner Kindheit erhielt. Beschützer Carl attackiert Gegner mit einem Katana und teilt so große Mengen an Schaden aus.”

Darüber hinaus könnt ihr in der neu hinzugefügten Geisterstadt-Durchsuchung, die bis zum 30. April spielbar ist, euer eigenes Such-Team entsprechend den Anforderungen verschiedener Gebäude in einer verlassenen Stadt zusammenstellen. In diesen Gebäuden könnt ihr viele nützliche Gegenstände finden. Abgesehen davon könnt ihr im Frühlingszeit-Event und im 7-Tage-Support-Event unterschiedlichste Belohnungen erhalten.

Das Spiel ist im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Über dieses Update werden sich Fans sicher sehr freuen. Der PvP-Modus bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Spiel.