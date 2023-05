Dieser traurig-schöne Werbespot zu Zelda: Tears of the Kingdom wurde von einer wahren Geschichte inspiriert

Ein viraler Werbespot zum Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom soll angeblich von einer wahren Begebenheit inspiriert sein.

Habt ihr den traurig-schönen Werbespot zum Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon gesehen, in dem ein Geschäftsmann an einem bewölkten Tag mit dem Bus fährt und traurig aussieht. Selbst als er daheim ankommt, scheint es ihm nicht gut zu gehen. Sobald er sich jedoch auf die Couch setzt und seinen Nintendo Switch in die Hand nimmt, um Tears of the Kingdom zu spielen, ist er voller Freude und kann der Realität entfliehen. Am nächsten Tag bemerkt er dann schließlich, dass die Welt da draußen wunderschön ist. Er empfindet wieder Freude.

Das Ganze ist wirklich sehr traurig, aber auch sehr schön gemacht und wie Kotaku berichtet, basiert dieser Spot auf einer Rezension von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Amazon Japan. Das verriet eine Quelle, die an diesem Werbespot gearbeitet hat.

Nachfolgend findet ihr die Übersetzung der Rezension:

“Die gleiche langweilige Ansicht wie immer sieht anders aus.

Ich bin ein berufstätiger Erwachsener, sogenannter Geschäftsmann. Der Pendlerandrang, die Unterwerfung vor Kunden und Vorgesetzten, der Zwang zur Ausbildung von Nachwuchskräften und viele andere Dinge machen mir zu schaffen und ich mache am Ende jeden Tag Überstunden. Selbst der Berg, den ich auf dem Weg zur Arbeit sehe und dessen Namen ich nicht einmal kenne, irritiert mich. Wenn ich nach Hause komme, ist mir schwindelig und ich habe keine Energie zum Essen, also trinke ich einfach Alkohol und schlafe. Wenn ich Zeit zum Spielen habe, sollte ich Seminare besuchen oder einen Ehepartner suchen, was mich ungeduldiger macht, als ich sein sollte. Ich verbringe meine Tage damit, mich zu fragen, warum ich noch lebe.

Ich ging Alkohol kaufen, weil ich keinen Alkohol mehr hatte als ich die Switch in den Läden im Ausverkauf sah. Dann erinnerte ich mich an den Tag. Als ich ein Kind war und mich wirklich für Mario 64 interessierte, sagte mein Freund: ‘Heutzutage ist es lahm, Mario zu spielen! Jetzt ist die Ära der PlayStation angebrochen!’ und es war mir peinlich. Ich wollte damals nicht, dass mein Freund mich nicht mochte, deshalb erinnere ich mich auch daran, dass ich geantwortet habe: ‘Ja, du hast recht. Mario ist schon altmodisch!’

Die Schönheit von FF7 zu dieser Zeit und der Schock, die CD im Fernsehen hören zu können … die jüngsten Kinder verstehen diese Gefühle möglicherweise nicht. So attraktiv und innovativ war es damals für Kinder.

Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum ich damals zur Switch gegriffen habe. Ich hielt einfach ein Bier in einer Hand und kaufte die Konsole und Zelda, weil ich dachte, ich könnte es verkaufen, wenn es langweilig wäre.

Gestern, an meinem Arbeitstag, schaute ich aus dem Zugfenster auf einen Berg, dessen Namen ich nicht einmal kannte, und dachte: ‘Sieht so aus, als könnte ich den erklimmen.’ In diesem Moment brach ich in Tränen aus und konnte nicht aufhören. Die gleichaltrigen Geschäftsleute, die neben mir saßen, müssen gedacht haben: ‘Was zum Teufel ist mit diesem Kerl los?’

Ich würde es allen meinen Geschäftskollegen empfehlen, die unter Zeitdruck stehen und Tag für Tag darum kämpfen, den Status quo aufrechtzuerhalten, auch wenn Sie alle hassen. Sagen Sie nicht, dass es nur ein Spiel ist. Wir wurden im goldenen Zeitalter der Videospiele geboren. Haben Sie schon einmal gesehen, wie Ihre Familie ihren gesamten Körper bewegt, wenn Mario springt? Erinnern Sie sich an das Spielen von Mario Kart oder Smash Bros. mit Ihren Freunden, die ihre eigenen Controller mitgebracht haben? Haben Sie jemals mit Ihren Freunden über Chrono Trigger- oder FF7-Strategien gesprochen? Jetzt weiß ich. Als ich noch ein Balg war, kauften mir meine Eltern teure Konsolen und Software zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Meine Eltern, die mich ständig nörgelten, schafften es, aus ihrem Lebensunterhalt Geld aufzubringen, um teure Spiele für mich zu kaufen.

Es berührt mich, dass mir viele Dinge zu spät bewusst werden, die mir aufgrund der Hektik meines eigenen Lebens nicht bewusst waren. Ich hätte kindlicher sein sollen.

Die 5-Sterne-Bewertungen sind alle gut, daher gibt es für mich jetzt nichts, worüber ich reden könnte. Dieses Zelda bietet mir die ‘Herausforderung und Belohnung’, die ich vergessen habe. Ich kann die Welt ohne Karten frei erkunden, es ist ein aufregendes Abenteuererlebnis. Menschen in meinem Alter sind jeden Tag krank, um morgen zu überwinden. Aber verzweifeln Sie nicht an Ihrem Leben. Das Abenteuer, das ich wollte, war an einem solchen Ort.

P. S. Ich möchte mich bei diesem Zelda bedanken und möchte mich beim Mario 64-Entwicklerteam und bei Nintendo entschuldigen. Ich möchte mich für die Lügen entschuldigen, die ich an diesem Tag erzählt habe, indem ich sagte, dass ‘Mario 64’ altmodisch sei, obwohl ich es geliebt habe. Ich freue mich aufrichtig darauf, dass Mario Odyssey diesen Winter erscheint.

Nachtrag, 7. Mai: Nach 180 Stunden Spielzeit hatte ich alle ‘wiederhergestellten Erinnerungen’ und sah das Ende. Vor allem möchte ich allen Menschen danken, die meine schreckliche, lange, überladene und peinliche Rezension gelesen haben, die emotional geschrieben wurde. Ich möchte auch allen Leuten danken, die es mit ‘hilfreich’ bewertet haben, nicht nur für das Lesen. Selbst in meinem Job wurde ich noch nie von so vielen Menschen geschätzt. Ich habe die 180 Stunden, die ich damit verbracht habe, durch Hyrule zu laufen, wirklich genossen. Ich möchte nicht nur Nintendo danken, sondern auch allen Zelda-Fans, die Zelda weiterhin unterstützt haben. Vielen Dank für ein tolles Abenteuer.”

Wie gefällt euch dieser Werbespot? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Diese Geschichte ist sehr traurig, aber leider die Realität für einige Menschen. Es ist jedoch trotzdem schön, dass einem ein Videospiel wie Zelda ein paar unterhaltsame Stunden ermöglicht, selbst, wenn es einem nicht so gut geht. Leider ist das natürlich keine Lösung für das zugrundeliegende Problem.

Quelle: kotaku.com via comicbook.com