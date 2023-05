Im Steam Sale gibt es jetzt für kurze Zeit 5 beliebte RPGs für insgesamt nur 9,55 Euro

Auf Steam könnt ihr euch gerade 5 RPGs für unter 10 Euro schnappen.

Wer auf der Suche nach günstigen RPGs ist, der sollte bei Gelegenheit mal wieder bei Steam vorbeisurfen. Dort läuft aktuell ein Sale, bei dem 5 beliebte RPGs für nur 9,55 Euro angeboten werden.

Die Rede ist von The Deus Ex Collection, die normal 88,94 Euro ksotet. Mit anderen Worten: Bei diesem Deal spart ihr 89 Prozent. Diese Sammlung enthält folgende Spiele: Deus Ex: Game of the Year Edition, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall, Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut und Deus Ex: Mankind Divided.

Abgesehen davon enthält das Paket auch den Season Pass für Deus Ex: Mankind Divided. Ziemlich cool, oder?

In der Produktbeschreibung heißt es: “Die Deus Ex Collection enthält fast alle bisher für PC erschienenen Deus Ex-Titel, eingeschlossen der Game of the Year Edition des Originalmeisterwerks, die Director’s Cut-Version des gefeierten Deus Ex: Human Revolution sowie den von Kritikern gefeierten, neusten Eintrag in das Franchise: Deus Ex: Mankind Divided.”

Übrigens: Ihr habt die Möglichkeit, die Spiele einzeln zu kaufen, da jedes im Angebot ist, aber auf diese Weise sind sie etwas teurer.

Über diesen Link gelangt ihr zum Angebot auf Steam. Das Angebot endet in etwa 32 Stunden – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Deus Ex haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer Deus Ex bisher verpasst hat, der sollte sich dieses Angebot auf jeden Fall mal genauer ansehen.

Quelle: https://comicbook.com