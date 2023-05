In Haunted Memories: The Return erwartet euch fieser Bodycam-Horror

Der Publisher Forever Entertainment und die Entwickler MegaPixel Studio und Mechano Games haben das Spiel Haunted Memories: The Return angekündigt.

Bodycam-Horrorspiele sind ja aktuell voll im Trend. Erst kürzlich haben wir über die Bodycam-Titel Paranormal Tales und Deppart berichtet. Wer nicht genug von Bodycam-Horror bekommen kann, der sollte auch mal einen Blick auf das Spiel Haunted Memories: The Return werfen.

Hier erwartet psychologischer Horror, in dem ihr die Rolle von euch selbst übernehmt. Ihr entscheidet, welchen Weg ihr geht und was dieses Mal in Green Park passieren wird. Dazu heißt es: “Die Kälte weckt dich auf. Die allgegenwärtige Feuchtigkeit zehrt an deiner Wärme und raubt dir langsam die Sinne. Starker Regen und Wind zerren an dem dichten Nebel, der von Minute zu Minute undurchdringlicher zu werden scheint … Da bemerkst du ein Schild auf einer großen Holztafel: Willkommen in Green Park

Hier wirst du dich deinen größten Ängsten stellen. Deine scheinbare Isolation und Einsamkeit sind eine offene Tür, durch die deine Dämonen eindringen und dich verfolgen … Und du wirst bald merken, dass du nie allein bist – es gibt immer JEMAND, der dich beobachtet und dir zuhört.

“Haunted Memories: The Return” ist psychologischer Horror, in dem du die Rolle von dir selbst übernimmst. Du entscheidest, welchen Weg du gehst und was dieses Mal in Green Park passieren wird. Aber eine Frage bleibt: Wirst du jemals in der Lage sein zu gehen?

Ist das überhaupt möglich?”

Nachfolgend findet ihr die Features des Spiels:

Löse das Geheimnis von Green Park.

Sammle alle Beweise, die du finden kannst: Akten, Sprachaufnahmen, Videobänder und Fotos. Verbinde die Punkte miteinander und gehe einem Geheimnis auf den Grund, das ebenso erschreckend wie real ist.

Verwende den UV-Lichtfilter.

Finde die große Wahrheit über alle Orte heraus, die du besuchst, indem du Dinge erkennst, die für das bloße Auge unsichtbar sind.

Überlebe den Albtraum.

Der Terror wird seine Geheimnisse an über zehn einzigartigen Orten verteidigen. Von geheimnisvollen Tatorten über historische Denkmäler bis hin zu Orten des Todes – überall wird ein Körnchen Wahrheit versteckt sein.

Fülle das Formular sorgfältig aus …

… denn es wird zu deiner Welt werden.

… denn es wird zu deiner Welt werden. Lass dich nicht erwischen …

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Hoffentlich bekommen wir bald mehr aus diesem Titel zu sehen.

