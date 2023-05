Marvel’s Guardians of the Galaxy gibt es jetzt zum Schleuderpreis

Das Action-Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy gibt es aktuell 70 Prozent günstiger.

James Gunns “Guardians of the Galaxy Vol. 3” ist mittlerweile im Kino angelaufen und da der große Hype um das Ende der “Guardians of the Galaxy”-Trilogie langsam abflacht, gibt es auch das Spiel Marvel’s Guardians of the Galaxy zum Schleuderpreis.

Normal kostet der Titel 59,99 Euro. Aktuell wird das Spiel für nur 17,99 Euro auf Steam angeboten. Das bedeutet, dass ihr mit diesem Deal 70 Prozent spart. Hier könnt ihr also nicht wirklich viel falsch machen, vor allem weil das Spiel wirklich gut ist.

Die Entwickler haben sich viel Mühe gegeben, den Witz der Comics und der Filme bestmöglich einzufangen. Abgesehen davon dürft ihr euch auf eine tolle Grafik, eine spannende Inszenierung und jede Menge Action freuen.

Zum Spiel heißt es: “Gehe mit einer frischen Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy auf einen wilden Ritt durch den Kosmos. In diesem Third-Person-Action-Adventure bist du Star-Lord, und dank deiner tollkühnen, wenn auch fragwürdigen Führung hast du eine exzentrische Crew untypischer Helden überredet, sich dir anzuschließen. Irgendein Idiot (mit Sicherheit nicht du) hat eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst, und nur du kannst die unberechenbaren Wächter lange genug zusammenhalten, um den kompletten interplanetaren Zusammenbruch zu verhindern. Setze Elementar-Blaster, Tag-Team-Taktiken und Dropkicks mit Jetstiefeln ein – alles geht.”

Über diesen Link gelangt ihr zum Angebot auf Steam. Es endet am 11. Mai.

Habt ihr “Guardians of the Galaxy Vol. 3” schon gesehen? Wenn ja, wie hat er euch gefallen? Erzählt es uns in dden Kommentaren.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf die Guardians steht, der wird mit diesem Spiel auf jeden Fall viel Spaß haben. Der Preis ist wirklich super.