Aliens: Dark Descent – Im neuesten Trailer erfahrt ihr mehr über die Geschichte des Spiels

Der Publisher Focus Entertainment und der Entwickler Tindalos Interactive haben einen neuen Story-Trailer zum kommenden Spiel Aliens: Dark Descent veröffentlicht.

Na, freut ihr euch schon auf den Release des teambasiertern Strategiespiel Aliens: Dark Descent? Falls ja, dann solltet ihr euch nachfolgenden Trailer nicht entgehen lassen. Dieser führt euch in die Story des Spiels ein.

In Aliens: Dark Descent führt ihr eure Soldaten in Echtzeit und haltet neue, furchterregende Xenomorphs auf dem Mond Lethe auf. Dazu heißt es: “Begib dich in große offene Levels und vernichte Feinde mit deinem Team. Gib strategische und intuitive Befehle per Tastendruck. Doch sei vorsichtig, denn deine Feinde passen ihre Taktik an deine Aktionen an, während sie dich unerbittlich jagen. Der Tod lauert überall. Bahne dir deinen einzigartigen Weg zum Überleben. Finde Abkürzungen, erschaffe Safezones, installiere Bewegungsmelder und erlebe eine langlebige Welt, in der deine Handlungen dauerhafte Auswirkungen auf die Levels haben.

Passe dein Team mit einer Auswahl verschiedener Klassen an. Verbessere und spezialisiere deine Soldaten mit unverkennbaren Fähigkeiten sowie einem Waffenarsenal, Panzerungen und Vorteilen und wage dich dann an riskante Missionen in brisanten Territorien. Entwickle deine Basis, um neue Technik zu erforschen und dein Team noch weiter zu stärken.

Verwalte deine Ressourcen klug und gehe kalkulierte Risiken ein, um den tödlichsten Feind zu überlisten, den die Menschheit je erlebt hat. Kannst du die Bedrohung mit deinem Team entschärfen, ehe es zu spät ist?”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Aliens: Dark Descent erscheint am 20. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Strategiespiel mit intensiver Action. Wer auf Aliens steht, der sollte sich das Spiel unbedingt genauer ansehen.