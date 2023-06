Demnächst gibt es ein Paket für Idle Champions of the Forgotten Realms und das Spiel theHunter: Call of the Wild kostenlos

Epic Games bietet demnächst ein Paket für das Spiel Idle Champions of the Forgotten Realms und theHunter: Call of the Wild kostenlos im Epic Games Store an.

Auch in dieser Woche dürft ihr euch wieder über kostenlose Inhalte im Epic Games Store freuen. Ab dem 22. Juni könnt ihr euch das Paket “Wulfgar’s Legends of Renown” für das Spiel Idle Champions of the Forgotten Realms und theHunter: Call of the Wild gratis herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 29. Juni. Nachfolgend findet ihr weitere Details zu den Angeboten.

Idle Champions of the Forgotten Realms “Wulfgar’s Legends of Renown”

Das exklusiv auf Epic verfügbare Paket “Wulfgar’s Legends of Renown” umfasst alle kürzlich neu ausbalancierten Champions aus Saison 4: Legends of Mithral Hall:

Schalte die folgenden Champions frei: Regis (Seat 2), Artemis (Seat 3), Pwent (Seat 5), Catti-Brie (Seat 7) und Wulfgar (Seat 10)

Regis (Seat 2), Artemis (Seat 3), Pwent (Seat 5), Catti-Brie (Seat 7) und Wulfgar (Seat 10) Ein exklusiver Skin: „Mythic Jarlaxle“

„Mythic Jarlaxle“ Ein exklusiver Vertrauter: Chopper the Axe Beak

Chopper the Axe Beak Truhen für Regis: 16 Goldtruhen für Regis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Regis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Artemis: 16 Goldtruhen für Artemis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Artemis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Pwent: 16 Goldtruhen für Pwent mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Pwent mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Catti-Brie: 16 Goldtruhen für Catti-Brie mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Catti-Brie mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Wulfgar: 16 Goldtruhen für Wulfgar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

2 Buff-Tränke, die eine Woche vorhalten: 1 Trank des Edelsteinsuchers und 1 Trank des Goldsuchers

Zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store

theHunter: Call of the Wild

“Ein Jagdspiel wie theHunter: Call of the Wild hast du noch nie erlebt. Tauche ein in eine atmosphärische und lebendige offene Welt mit majestätischen, realistischen Tieren und dem Rauschen der Blätter in den Bäumen über dir, während du deine Beute verfolgst. Gehe alleine auf die Jagd oder spiele gemeinsam mit Freunden. Aber denke daran: Du bist nicht einfach Besucher in dieser Welt, du bist ein lebender, atmender Teil von ihr. Und wenn du endlich das Geweih deines ersten Rothirschs durch das Geäst siehst – das Gefühl ist unbeschreiblich.”

Zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store

Das denken wir:

Diese Spiele richten sich mit Sicherheit nicht an eine breite Zielgruppe, aber da die Titel kostenlos sind, kann es nicht schaden, sie einfach mal auszuprobieren.