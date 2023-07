Bethesda veröffentlicht animierte Starfield-Anthologie

Bethesda Game Studios veröffentlichte kürzlich eine animierte Anthologie zum kommenden Spiel Starfield.

Na, freut ihr euch auch schon auf den Release des Weltraum-Rollenspiels Starfield? Falls ja, dann habe ich ein paar coole Videos für euch. So haben die Macher eine animierte Anthologie mit dem Titel “Die Besiedelten Systeme” veröffentlicht.

Hier handelt es sich um Videos, in denen ihr mehr über die Menschen und Kulturen in Starfield erfahrt. Dazu heißt es: “Die Besiedelten Systeme gewährt Ihnen einen Einblick in die drei größten Städte des Spiels. Erleben Sie einen Frachtpiloten in New Atlantis, der nach dem aufregenden Leben der Oberschicht strebt, eine gestrandete Waise, die einen Weg aus Akila City heraus sucht, und zwei Straßenratten, die in der Unterstadt von Neon ums Überleben kämpfen.”

Supra et Ultra

In New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies, strebt ein Kurierpilot namens Kent nach einem Leben im begehrtesten Teil der Besiedelten Systeme. Nach seinem Beitritt zur UC-Vanguard und seinem Aufstieg in die Elite der Hauptstadt realisiert Kent rasch, dass es die Abenteuer abseits der Planeten sind, nach denen er sich wirklich gesehnt hat.

Hoffnungsträger

Vanna, eine in Akila City lebende Waise des legendären Koloniekriegs, wünscht sich sehnlichst, die Sterne zu erkunden. Nur eine Sache hindert sie daran: ein kaputtes Schiff. Ihre Suche nach Ersatzteilen führt sie durch die Stadt und – während sie ihrem Traum näher kommt – in unerwartete Gefahr.

Seitenwechsel

Die beiden Neon-Straßenratten Ada und Harper verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Bestehlen des reichen Partyvolks, das in die „Vergnügungsstadt“ kommt, um einen draufzumachen. Als Ada in eine moralische Zwickmühle gerät, erregt sie schnell die Aufmerksamkeit des allsehenden Unternehmens Ryujin Industries, was ihr eine aufregende neue Chance verschafft. Aber welchen Preis wird sie dafür zahlen müssen?

Starfield erscheint am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X.

Diese Videos sind wirklich sehr schön gemacht. Gerne mehr davon! Zum Glück lässt der Release nicht mehr so lange auf sich warten.