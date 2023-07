Nintendo Switch Online: Die Game Boy Color-Bibliothek wird um zwei Zelda-Klassiker erweitert

Über Nintendo Switch Online sind ab sofort zwei weitere Zelda-Klassiker verfügbar.

Fans von Zelde, die den Online-Dienst Nintendo Switch Online abonniert haben, können jetzt auf zwei weitere Zelda-Klassiker zugreifen. Die Rede ist von The Legend of Zelda: Oracles of Ages und The Legend of Zelda: Oracles of Seasons für den Game Boy Color.

Zu den Spielen heißt es: “Seit The Legend of Zelda 1986 für das NES veröffentlicht wurde, hat die Zelda-Serie den guten Ruf, actionorientierte Spielelemente mit fesselnden Handlungen und unvergesslichen Figuren gekonnt zu kombinieren. The Legend of Zelda: Oracle of Seasons und The Legend of Zelda: Oracle of Ages, die ursprünglich 2001 für den Game Boy Color veröffentlicht wurden, werden diesem Ruf mehr als gerecht und fügen dem Mix noch weitere spielerische Elemente hinzu.

Jedes der Spiele ist ein eigenständiges Abenteuer für Link. Wer beide Abenteuer angeht, kann aber noch mehr aus seinem Zelda-Erlebnis herausholen. Durch Beendigen eines der Spiele erhält man ein Passwort, das man im anderen Titel eingeben kann. Dadurch behält der Hauptcharakter den Namen, dem man ihm im ersten Spiel gegeben hat, und man beginnt das Spiel mit mehr Gegenständen als im ersten Abenteuer. Darüber hinaus geben sich auch Charaktere, die man im ersten Abenteuer getroffen hat, ein Stelldichein. Am Ende des zweiten Abenteuers wirst du zudem einen Kampf gegen einen zusätzlichen Boss bestehen müssen, der Spielern, die das erste Spiel nicht beendet haben, vorenthalten bleibt.”

Hier ein Tweet mit der offiziellen Ankündigung:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Nintendo Switch Online.

Weitere News, Infos und Videos zur Switch haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das sind wirklich zwei tolle Klassiker. Darüber werden sich Zelda-Fans sicher sehr freuen.