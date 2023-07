PlayStation Plus überrascht Horror-Fans mit neuer Testversion

Nutzer von von PlayStation Plus Premium dürfen sich auf eine Testversion des Horrorspiels The Callisto Protocol freuen.

Wenn ihr PlayStation Plus Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch ab sofort eine Testversion des Survival-Horror-Spiels The Callisto Protocol aus dem PlayStation Store laden. Diese ermöglicht es euch, das Spiel eine Stunde lang ohne Einschränkungen zu spielen.

Das ist jetzt zwar nicht besonders lange, aber man bekommt auf jeden Fall einen guten Eindruck von The Callisto Protocol. Abgesehen davon dauert das Spiel nur zwischen 10 und 15 Stunden. Wenn ihr euch den Titell nach der Testphase kauft, könnt ihr direkt weiterspielen.

In der offiziellen beschreibung heißt es: “In diesem storygeladenen Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt, schlüpfst du in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto gesteckt wurde. Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängis das Chaos aus. Um zu überleben, muss sich Jacob seinen Weg in die Sicherheit durch das Schwarzstahlgefängnis bahnen und die dunklen und verstörenden Geheimisse, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen, aufdecken. Jacob steht eine einzigartige Mischung aus Fernkampf mit Schusswaffen und Nahkampf zur Verfügung und er muss seine Taktiken anpassen, um die sich schnell verändernden Kreaturen zu besiegen und gleichzeitig neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten, um der wachsenden Bedrohung zu entrinnen und den Schrecken von Jupiters Totenmond zu entkommen.”

The Callisto Protocol wurde am 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Produktseite des Spiels im PlayStation Store.

Das denken wir:

Wer PlayStation Plus nutzt und auf Horror steht, der sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Quelle: comicbook.com