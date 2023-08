Starfield erscheint für manche Spieler etwas früher

Kürzlich wurde bekannt, dass der Titel Starfield für manche Spieler etwas früher als für andere veröffentlicht wird.

Starfield ist das Rollenspiel-Highlight des Jahres und aus diesem Grund warten bereits sehr viele Spieler darauf, endlich loslegen zu dürfen. Manche Spieler dürfen jedoch früher ran als andere.

Normalerweise erscheint Starfield ja am 6. September, aber Xbox und Bethesda verkaufen den Titel vorzeitig. So dürfen Käufer der Premium Edition bereits am 1. September zocken. Spieler in den USA können jedoch etwas früher ins All starten.

Die frühen Zugriffs- und Startzeiten variieren nämlich je nach Standort. So ist der Titel in Deutschland am 1. September ab 2 Uhr verfügbar. Für diejenigen in den Vereinigten Staaten, die in der pazifischen Zeitzone leben, erfolgt der Launch jedoch bereits am 31. August um 17 Uhr.

Nachfolgend findet ihr ein Bild, mit den verschiedneen Startterminen für die unterschiedlichen Regionen:

Zum Spiel heißt es: “Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.

Im Jahr 2330 ist die Menschheit jenseits unseres Sonnensystems gereist, hat neue Planeten besiedelt und erkundet die Galaxie. Sie schließen sich der Constellation an – einer Gruppe von Entdecker:innen, die das Sternenmeer nach seltenen Artefakten durchkämmt – und bereisen im bislang größten und ambitioniertesten Spiel der Bethesda Game Studios die Weiten des Weltraums.”

Holt ihr euch Starfield? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Zum Glück lässt der Release nicht mehr so lange auf sich warten. Wir sind schon sehr gespannt, ob das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann.

