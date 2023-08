The Texas Chain Saw Massacre: Seht euch hier den blutigen Launch-Trailer an

Der Publisher Gun Interactive und der Entwickler Sumo Digital veröffentlichten den Launch-Trailer zum Spiel The Texas Chain Saw Massacre.

Kürzlich wurde The Texas Chain Saw Massacre: The Game für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht und mit dem Spiel ging auch der Launch-Trailer an den Start, in dem ihr einen guten Eindruck davon bekommt, was das Spiel zu bieten hat.

In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle eines Killers oder die eines Opfers. Als Opfer müsst ihr Verstand und List einsetzen, um zu überleben. Dazu stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Als Killer ist es eure Aufgabe, die Opfer aufzuspüren und an der Flucht zu hindern.

Zum Spiel heißt es: “Übernimm in The Texas Chain Saw Massacre, einem asymmetrischen Third-Person-Horrorspiel, das auf dem revolutionären und ikonischen Horrorfilm von 1974 basiert, die Rolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlächterfamilie oder eines ihrer Opfer.

Um als Opfer nicht in die Fänge der Familie zu geraten, musst du klug und heimlich agieren und die nötigen Werkzeuge finden, mit denen du entkommen kannst. Als Mitglied der Familie musst du deine Gäste suchen, verfolgen und sie daran hindern, zu fliehen. In The Texas Chain Saw Massacre können Spieler endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben.”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein heftiger Überlebens-Trip. Fans von The Texas Chain Saw Massacre kommen hier sicher auf ihre Kosten.