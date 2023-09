Off The Grid: Die neuesten Spielszenen sehen ziemlich cool aus

Das Studio Gunzilla veröffentlicht ein Video, das neue Spielszenen aus dem kommenden Titel Off The Grid zeigt.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass es Neuigkeiten zum kommenden Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel Off The Grid gab, aber nun veröffentlichten die Macher ein Video, in dem wir zu sehen bekommen, wie die bekannten Gamer Dr. Disrespect, Clix und Imperialhal das Spiel ausprobieren. Wer also einen Eindruck davon bekommen möchte, was Off The Grid zu bieten hat, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Ich finde das Spiel sieht schon jetzt wirklich toll aus. Abgesehen davon ist das Setting spannend und die Inszenierung kann auch überzeugen. Diesen Titel sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.

Zum Spiel heißt es: “Tauchen ein in die Hitze eines verdeckten Konzernkriegs in Off The Grid, einem Cyberpunk-Battle Royale 2.0, in dem du die Geschichte und das Gameplay gestaltest. OTG entfaltet sich auf einer dystopischen tropischen Insel und schickt dich auf atemberaubende Attentats- und Sabotagemissionen, um den größeren Ruhm und Marktanteil deiner gewählten Fraktion zu erlangen. Rüste dich für 2023 auf, gleich wird es blutig!”

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zumm Thema “Battle Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bisher macht das Spiel einen wirklich guten Eindruck. Hier erwartet uns ein vielversprechender Third-Person-Shooter.

Quelle: bloody-disgusting.com