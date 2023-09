Tales of the Shire: Cozy Game im “Der Herr der Ringe”-Universum angekündigt

Weta Workshop und Private Division kündigten das Spiel Tales of the Shire – A The Lord of the Rings Game an.

Wie wäre es mal mit einem “Der Herr der Ringe”-Spiel, in dem es mal nicht um Leben und Tod geht, ganz ohne Drama? Falls ihr es gemütlicher wollt, dann wird es euch freuen, dass kürzlich das Spiel Tales of the Shire – A The Lord of the Rings Game.

Hier handelt es sich um ein sogenanntes Cozy Game, also ein gemütliches Spiel, das sich um das Hobbit-Leben dreht. Wie das genau aussehen soll, wissen wir nicht, aber die Macher versprechen ein “herzerwärmendes” Spiel.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Weta Workshop.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Der Herr der Ringe” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Noch lässt sich leider nicht viel über diesen Titel sagen, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die ersten Spielszenen.