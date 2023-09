Vampire: The Masquerade – Clans of London – Digitales Sammelkartenspiel angekündigt

World of Darkness und Phoenix Games kündigten kürzlich das digitale Sammelkartenspiel Vampire: The Masquerade – Clans of London an.

Mit Vampire: The Masquerade – Clans of London wurde mobiles Sammelkartenspiel angekündigt, das es euch laut der Macher ermöglicht, in das komplexe und unheilvolle Universum von World of Darkness einzutauchen.

Euch erwartet eine Kombination aus den reichhaltigen Erzählungen der Hintergrundgeschichte mit der strategischen Tiefe des kartenbasierten Gameplays. Übrigens: Well Played hat bereits die mobile Version von Warhammer: Combat Cards mit Games Workshop entwickelt.

“Phoenix Games hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung fesselnder mobiler Erlebnisse und ist damit der perfekte Partner, um World of Darkness als Sammelkartenspiel auf die mobile Plattform zu bringen”, so Sean Greaney, Vice President of World of Darkness bei Paradox Interactive. “Vampire: The Masquerade – Clans of London ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Odyssee, die die Spieler dazu einlädt, die Schatten zu erforschen, strategische Entscheidungen zu treffen und in die spannenden Geschichten unserer Welt einzutauchen.”

“Seit langer Zeit sind wir große Bewunderer von World of Darkness, daher ist diese Zusammenarbeit für Phoenix Games so etwas wie ein Traumprojekt”, so Klaas Kersting, CEO von Phoenix Games. “Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit haben, die fesselnden Geschichten von World of Darkness durch Vampire: The Masquerade – Clans of London Fans auf der ganzen Welt nahe zu bringen. Spielerinnen und Spieler erwartet ein Spiel, das die Essenz dessen einfängt, was dieses Universum so fesselnd macht.”

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Ein digitales Sammelkartenspiel zu Vampire: The Masquerade? Nur her damit. Wir sind schon gespannt, was uns hier erwartet.