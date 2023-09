Wurde etwa gerade The Last of Us 3 angeteasert?

Womöglich wurde kürzlich The Last of Us 3 angeteasert.

Es ist ja bereits bekannt, dass das Studio Naughty Dog an einem Multiplayer-Spiel zu The Last of Us arbeitet, aber ein dritter Teil der Hauptreihe wurde bisher nicht angekündigt. Womöglich wurde aber The Last of Us 3 gerade durch eine Schauspielerin angeteasert.

Die Rede ist von Shannon Woodward, die unter anderem als Elsie Hughes aus der Serie “Westworld” bekannt ist. Abgesehen davon arbeitete sie auch an The Last of Us Teil 2 mit. Hier verkörperte sie Ellies Freundin Dina.

Auf Instagram postete sie kürzlich ein Bild auf dem sie gerade bei der Arbeit an einem neuen Videospiel zu sehen ist. Dazu schreibt sie: “streng geheimes Videospiel”. Da The Last of Us 2 das erste Videospiel war, an dem sie mitwirkte, wäre es also keine große Überraschung, wenn es sich bei dem geheimen Projekt um The Last of Us 3 handeln würde.

