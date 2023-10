Im PlayStation Halloween Sale gibt es PS5- und PS4-Horrorspiele ab 0,49 Euro

Im PlayStation Halloween Sale könnt ihr euch PS5- und PS4-Horrorspiele ab 0,49 Euro schnappen.

Halloween steht vor der Tür und darum läuft im PlayStation Store gerade ein Halloween Sale. Darunter befinden sich einige sehr gute Angebote. Es gibt PS5- und PS4-Horrorspiele bereits ab 0,49 Euro. Nachfolgend findet ihr fünf der günstige Horrorspiele unter 3 Euro.

Dreaming Sarah – 0,49€

“Dreaming Sarah ist ein surrealer Abenteuer-Plattformer mit Rätselelementen, einer herausfordernden Spielwelt, unglaublich vielfältigen Charakteren und natürlich einem jungen Mädchen namens Sarah.

Nach einem Unfall liegt Sarah im Koma. Es liegt an dir, ihre Traumwelt zu erkunden und ihr so beim Aufwachen zu helfen.”

Zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store

The Long Reach – 1,49€

“Die Handlung von The Long Reach findet in New Hampshire statt, und zwar in der fiktiven Stadt Baervox. Inspiriert wurde das Spiel von Lone Survivor und The Cave und alle klassischen Adventures (außer dass sich The Long Reach in der Gegenwart abspielt). Es handelt sich nicht um eine postapokalyptische Welt oder eine Fantasywelt, in der es vor Feen nur so wimmelt. Du bist mitten drin, nur um die Ecke von dem Laden, in dem du immer deine Lebensmittel kaufst.”

Zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store

Outlast – 1,89€

“In den abgelegenen Bergen von Colorado erwartet dich in der Nervenheilanstalt Mount Massive das reinste Grauen. Das lange verlassene Heim für psychisch Kranke, das von der Abteilung für ‘Forschung und Wohltätigkeit’ der international tätigen Murkoff Corporation erst vor kurzer Zeit wiedereröffnet wurde, arbeitet unter strikter Geheimhaltung … bis jetzt.

Auf den Tipp einer anonymen Quelle hin dringt der freischaffende Journalist Miles Upshur in das Institut ein und was er dort entdeckt, bewegt sich auf einem grauenhaften schmalen Grad zwischen Wissenschaft, Religion, Natur und etwas vollkommen anderem. Seine einzige Hoffnung auf Überleben liegt in der schrecklichen Wahrheit im Herzen Mount Massiv”

Zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store

Stories Untold – 1,99€

“‘Stories Untold’ wurde von No Code entwickelt, einem in Glasgow beheimateten Ex-AAA-Entwicklungsstudio unter der Leitung von Jon McKellan (Alien: Isolation) und Omar Khan.”

Besonderheiten:

Vier einzigartige Geschichten mit ihren eigenen Hintergründen, Spielabläufen und Mechaniken.

Erlebe knifflige Textabenteuer, verarbeitete Funksprüche und führe Experimente an bizarren Artefakten durch.

Herrliche Retro-Ästhetik weckt lebhafte Erinnerungen oder öffnet einen Einblick in das, was einmal war.

Edler Synthwave-Horror-Soundtrack, inspiriert von den Grusel-Soundtracks der 80er.

Genre-Hopping: von Psycho-Horror über spannende Mystery-Erlebnisse bis hin zu verstörendem Sci-Fi – Stories Untold ist wahrlich „4 Geschichten, 1 Albtraum”.

Zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store

Lost in Random – 2,99€

“Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen das Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. In der Story des preisgekrönten Studios Zoink Games und des Eisner-Award-Preisträgers und Autors von ‘Adventure Time’ sowie ‘The Unbeatable Squirrel Girl’ von Marvel Comics – Ryan North – begleitest du Even, ein mittelloses, vom Pech verfolgtes Mädchen, auf ein dunkles Abenteuer, um ihre geliebte Schwester zu retten. Zusammen mit ihrem Begleiter Dicey, einem kleinen, seltsamen, lebendigen Würfel, muss Even lernen, das Chaos von Random zu beherrschen. Dabei entdeckt sie eine uralte Geschichte mit einer aktuellen Botschaft.”

Zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store

Über diesen Link gelangt ihr zu den restlichen Angeboten.

Weitere News, Infos und Videos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Da sind ein paar coole Angebote dabei. Hier dürfte sich jeder Horror-Fan etwas finden.

Quelle: comicbook.com