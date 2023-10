Ninja or Die: Shadow of the Sun erscheint am 1. November für die Switch

Der Publisher Marvelous Inc. und der Entwickler Nao Games kündigte an, dass Spiel spiel Ninja or Die: Shadow of the Sun am 1. November für die Switch veröffentlicht wird.

Ninja or Die: Shadow of the Sun ist ein ultraschnelles Roguelite, das von der japanischen Folklore inspiriert ist. Es spielt zu einem katastrophalen Ereignis im Japan der Edo-Zeit und wurde bereits im August für den PC veröffentlicht. Nun wurde angekündigt, dass der Titel am 1. November auch für die Switch erscheint.

Zum Spiel heißt es: “Du bist ein gewöhnlicher Taschendieb, der durch die Katastrophe in einen tödlichen Ninja mit blitzschneller Beweglichkeit verwandelt wurde. Der Ramen-Verkäufer wird zu einem Samurai. Die Maiko wird zu einer mörderischen Geisha. Dein Reich der Kleinkriminalität wird zu einer rasenden Neonwelt mit Shogun-Burgen, magischen Fallen und Fallschirm-Attentätern. Jemand hat dich in eine Spirale des Chaos verwickelt … wenn nicht, um dich zu töten, dann um dich vor etwas Schlimmerem zu schützen.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Cool, dass das Spiel nun auch für die Switch erscheint. Es ist nur Schade, dass Switch-Besitzer oft länger auf Spiele warten müssen.

Quelle: bleedingcool.com