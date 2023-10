The Walking Dead: Destinies – Der Release-Termin des Action-Adventures steht

GameMill Entertainment und AMC gaben kürzlich den Release-Termin des kommenden Spiels The Walking Dead: Destinies bekannt.

Fans von The Walking Dead aufgepasst: Die Macher von The Walking Dead: Destinies künidgten kürzlich den Release-Termin des Action-Adventures an. Demnach soll der Titel am 17. November digital auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht werden.

Im selben Zug wurde auch ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einige der entscheidenden Situationen zeigt, mit denen ihr konfrontiert werdet, und die es euch ermöglichen, den Verlauf der Walking Dead-Geschichte zu verändern.

Zum Spiel heißt es: “In diesem Third-Person-Action-Abenteuer startest du deine Reise als Rick Grimes, der allein in einem Krankenhaus erwacht, umgeben von Untoten. Sammle Verbündete und kämpfe dich durch die Walker-Apokalypse an ikonischen Orten aus The Walking Dead, darunter Atlanta, die Greene-Farm, das Gefängnis und Woodbury. In entscheidenden, von Wahlmöglichkeiten geprägten Momenten wirst du das Schicksal deiner Gruppe von Charakteren aus der Serie bestimmen. Helden und Schurken, Lebende und Tote – es liegt an dir zu entscheiden, ob du den Verlauf der Geschichte beibehalten oder deinen eigenen Weg durch die Welt von AMC’s The Walking Dead einschlagen möchtest.”

Nach folgend findet ihr eine Übersicht mit den Features des Spiels:

Zerschmettere das Schicksal: Verändere die Geschichte von AMC’s The Walking Dead, indem du deinen eigenen Weg durch die Ereignisse der Serie gehst. Rette den Schurken, wende dich gegen den Helden… und lebe mit den Konsequenzen.

Verändere die Geschichte von AMC’s The Walking Dead, indem du deinen eigenen Weg durch die Ereignisse der Serie gehst. Rette den Schurken, wende dich gegen den Helden… und lebe mit den Konsequenzen. Erledige die Untoten: Bezwinge Horden von Walkern in actiongeladenem Third-Person-Stil mit einer Vielzahl von Nahkampf- und Fernwaffen, darunter Schlagstöcke, Katanas, Revolver, Schrotflinten und Armbrüste.

Bezwinge Horden von Walkern in actiongeladenem Third-Person-Stil mit einer Vielzahl von Nahkampf- und Fernwaffen, darunter Schlagstöcke, Katanas, Revolver, Schrotflinten und Armbrüste. Stelle dein Dreamteam zusammen: Stelle deine Mannschaft aus über zwölf ikonischen Charakteren aus AMC’s The Walking Dead zusammen, darunter Rick, Shane, Michonne, Carol, Daryl und mehr.

Stelle deine Mannschaft aus über zwölf ikonischen Charakteren aus AMC’s The Walking Dead zusammen, darunter Rick, Shane, Michonne, Carol, Daryl und mehr. Überlebe die Apokalypse: Manage begrenzte Ressourcen, suche nach Waffen und Munition und maximiere die Fähigkeiten deiner Gruppe, um am Leben zu bleiben.

Manage begrenzte Ressourcen, suche nach Waffen und Munition und maximiere die Fähigkeiten deiner Gruppe, um am Leben zu bleiben. Erlebe die Spannung: Verteidige dein Lager gegen die untoten Horden, rette andere Überlebende, schleiche dich geschickt um blutrünstige Zombiehorden herum oder stelle dich ihnen mutig im direkten Nahkampf. Das Schicksal liegt in deinen Händen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Ankündigung ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die bisherigen Szenen aus dem Spiel konnten uns noch nicht überzeugen, aber Fans der Serienvorlage sollten diesen Titel zumindest mal im Auge behalten.