Tales of Arise: Seht euch hier den Launch-Trailer zur Erweiterung Beyond the Dawn an

Bandai Namco Europe veröffentlichte kürzlich die Erweiterung Beyond the Dawn für das Spiel Tales of Arise und den dazugehörigen Launch-Trailer.

Für das Action-Rollenspiel Tales of Arise wurde kürzlich die Erweiterung Beyond the Dawn für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht. Passend dazu haben die Macher auch einen Launch-Trailer parat, der zeigt, was uns in der Erweiterung erwartet.

Zur Erweiterung heißt es: “Tales of Arise – Beyond the Dawn spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Tales of Arise. Alphen und seine Gefährten müssen in einer verschmolzenen Welt leben, gefangen zwischen der Rolle der befreienden Helden von Dahna und der Rolle der Zerstörer der Rechte durch Renaner. Die Sechs treffen auf die rätselhafte Nazamil, ein mächtiges junges Mädchen, das die Tochter eines renanischen Fürsten und einer dahnanischen Sklavin ist. Sie müssen sie beschützen und werden sich mit ihr auf ihrer Reise zusammentun, um der Welt Frieden zu bringen.”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

