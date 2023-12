DayZ-Entwickler trollt The Day Before mit großem Survival-Spiel-Steam-Sale

Die Macher der Survival-Spiele von DayZ und Icarus veranstalten einen Steam-Sale und machen sich damit über The Day Before lustig.

Vermutlich habt ihr ja das Debakel rund um das Spiel The Day Before mitbekommen. Da sich das Spiel von Steam und der CEO des verantwortlichen Studios von Social Media verabschiedeten und Spieler Rückerstattungen erhalten, nutzen die Macher der Survival-Titel von DayZ und Icarus die Gunst der Stunde.

Sie starteten einen Survival-Spiel-Steam-Sale und trollen damit im selben Zug The Day Before. Der Steam Sale trägt nämlich den Titel “The Day After Survival Sale” und richtet sich an diesjenigen, die von The Day Before enttäuscht wurden.

Zum Sale heißt es: “Begib dich auf ein spannendes Überlebensabenteuer mit dem ‘The Day After Survival Sale’, der exklusiv bis zum 21. Dezember 2023 erhältlich ist. Dieses spezielle Paket kombiniert zwei der fesselndsten Survival-Spiele auf Steam: DayZ mit seiner erschütternden postapokalyptischen Welt und Icarus. spielt in einer tückischen außerirdischen Wildnis. Dieses Paket ist perfekt für Survival-Game-Enthusiasten und stellt deinen Einfallsreichtum, deine Ausdauer und deine strategischen Fähigkeiten in abwechslungsreichen und intensiven Umgebungen auf die Probe.”

Nachfolgend findte ihr weitere Infos zu den Spielen.

DayZ

“Es gibt keine Kartenmarkierungen, täglichen Quests oder Bestenlisten, die dir dabei helfen, sie zu erzählen. Es gibt nur Chernarus – ein 230 Quadratkilometer großes, post-sowjetisches Land, das von einem unbekannten Virus heimgesucht und dessen Bevölkerung zu einem Großteil in rasende Infizierte verwandelt wurde.

Deine Aufgabe? Überlebe den Zusammenbruch der Zivilisation, solange du kannst. Vergiss nie: Im gnadenlosen Chernarus ist der Tod endgültig. Alles, was du bei einem neuen Versuch hast, sind deine Erinnerungen an deinen letzten, fatalen Fehler.”

Icarus

“Überstehe die wilde außerirdische Welt auf Icarus – dem größten Fehler der Menschheit. Überlebe die brutale Umwelt, sammle, stelle Gegenstände her und jage, während du die Welt auf der Suche nach deinem Glück erkundest.

Die Schürfer verlassen ihre orbitale Raumstation und landen für zeitlich begrenzte Perioden auf dem Planeten, wo sie die fremde Umgebung aushalten, Fraktionsmissionen abschließen und nach wertvollen und exotischen Materialien suchen müssen. Alle Überlebenden kehren als erfahrene Veteranen in den Orbit zurück und wandeln ihre exotischen Materialien in fortgeschrittene Technologie um, um mit dem neuen Wissen noch schwierigere Missionen in Angriff zu nehmen. Jene, die zurückgelassen werden, sind für immer verloren.”

Die Spiele würden zusammen normal 73,98 Euro kosten. Durch den Sale spart ihr also 33 Prozent und zahlt nur 49,56 Euro. Über diesen Link gelangt ihr zum Sale.

Das denken wir:

Das ist eine wirklich witzige Idee für einen Sale. Schade nur, dass die ganze Vorgeschichte so traurig ist.

