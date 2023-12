Naughty Dog stellt The Last of Us Online offiziell ein

Der Entwickler Naughty Dog verkündete kürzlich, dass das Spiel The Last of Us Online offiziell eingestellt wurde.

Naughty Dog kündigte The Last of Us Online im Juni 2022 an und im Mai 2023 bestätigte das Studio, dass sich das Projekt noch in Arbeit befindet, aber mehr Zeit benötigen würde. Im vergangenen Oktober berichteten wir, dass der Titel laut eines Insiders eingestellt wurde. Nun ist es offiziell: Last of Us Online ist tot.

Auf der offiziellen Seite heißt es: “Uns ist allen klar, dass ihr Neuigkeiten rund um das Projekt erwartet habt, das wir ‘The Last of Us Online’ nennen. Es gibt keinen einfachen Weg das zu sagen: Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels zu stoppen.”

Als Grund dafür wird angegeben, dass sich das Studio in Zukunft weiterhin auf narrative Einzelspieler-Spiele konzentrieren möchte. Naughty dazu: “Das Multiplayer-Team befand sich mit diesem Spiel in der Vorproduktion, seit wir an The Last of Us Teil II gearbeitet haben – und haben ein Erlebnis geschaffen, das unserer Meinung nach einzigartig war und enormes Potenzial hatte. Während das Multiplayer-Team sein Konzept für The Last of Us Online überarbeitete kristallisierte sich ihre Vision heraus, das Gameplay wurde raffinierter und zufriedenstellender und wir waren begeistert von der Richtung, in die wir gingen.

Beim Hochfahren zur vollständigen Produktion wurde das enorme Ausmaß unseres Ehrgeizes deutlich. Um ‘The Last of Us Online’ zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir alle unsere Studioressourcen für die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten für die kommenden Jahre einsetzen, was erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung haben würde. Wir hatten also zwei Wege vor uns: entweder ein reines Live-Service-Spielestudio zu werden oder uns weiterhin auf narrative Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog geprägt haben.

Wir sind immens stolz auf alle im Studio, die an diesem Projekt beteiligt waren. Die Erkenntnisse und Investitionen in die Technologie aus diesem Spiel werden in die Entwicklung unserer Projekte einfließen und für die Richtung, in die wir als Studio gehen, von unschätzbarem Wert sein. Wir haben mehr als eines ehrgeiziges, brandneues Einzelspieler-Spiel, an dem wir hier bei Naughty Dog arbeiten, und wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu verraten, was als nächstes kommt, wenn wir bereit sind.”

Was haltet ihr von diesem Schritt? Erzählzt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Wirklich überraschend kommt diese Ankündigung nicht, schade ist die Einstellung des Titels aber irgendwie trotzdem.