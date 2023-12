Nintendo Switch: Kommender Exklusivtitel erhält neue Demo

Kürzlich wurde eine Demo zu einem kommenden Exklusivtitel für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Am 19. Januar 2024 erscheint das Adventure Another Code: Recollection für die Switch. Hier handelt es sich um ein Paket bestehend aus den ersten beiden Spiele der Serie. Another Code: Two Memories wurde 2005 auf Nintendo DS veröffentlicht, und eine Fortsetzung mit dem Titel Another Code: R – A Journey Into Lost Memories wurde 2009 auf Wii veröffentlicht.

Ab sofort könnt ihr Another Code: Recollection kostenlos ausprobieren, da die Macher eine Demo veröffentlicht haben. Nachfolgend findet ihr weitere Informationen zum Spiel.

Zum Spiel heißt es: “Erforsche zwei Mystery-Adventure-Spiele – vollständig überarbeitet für Nintendo Switch – und finde die Wahrheit in Another Code: Recollection.

Löse Rätsel, finde Hinweise und folge den Spuren der Vergangenheit von Ashley Mizuki Robins in zwei Geschichten, um das wahre Schicksal ihrer Eltern aufzudecken. In Doppelte Erinnerung begibst du dich zur Blood-Edward-Insel und in Die Suche nach der verborgenen Erinnerung setzt du die Handlung zwei Jahre später bei einem Zeltausflug am Lake Juliet fort.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Produktseite des Spiels im eShop.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer sich für das Spiel interessiert, der sollte die Demo auf jeden Fall ausprobieren.

Quelle: comicbook.com