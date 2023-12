The Finals: Mutliplayer-Shooter erreichen nach überraschender Veröffentlichung über 200.000 gleichzeitige Spieler

Der Multiplayer-Shooter The Finals erreichte beriets kurz nach dem Release über 200.000 gleichzeitige Spieler.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Der Multiplayer-Shooter The Finals wurde am 7. Dezember überraschend während der Game Awards veröffentlicht und da das Spiel kostenlos ist, nutzen sehr viele Spieler die Gelegenheit, um den Titel auszuprobieren.

Laut SteamDB, eine Website, auf der man interessante Daten zu Steam-Spielen findet, liegt der 24-Stunden-Höchststand aktuell bei 221.396 Spielern auf dem PC. die 200.000-Marke knackte der Titel in weniger als 12 Stunden. Zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Artikels liegt diese Zahl bei rund 160.000.

Aktuell sind 72% der über 26.000 Nutzerrezensionen auf Steam positiv. Die negativen liegen aktuell hauptsächlich aan technischen Problem, die manche pieler mit dem Titel zu haben scheinen.

Da The Finals kostenlos ist, würde ich euch empfehlen, das Spiel einfach mals auszuprobieren. Da ich The Finals noch nicht lange genug gespielt habe, kann ich meine Meinung zum Titel aktuell noch nicht mit euch teilen, aber Shooter-Fans werden sicher Spaß damit haben.

Zum Spiel heißt ers: “An all unsere Zuschauer: Hier sind die lang erwarteten Neuigkeiten: THE FINALS nimmt neue Kandidaten an, und das heißt: DICH! Ganz genau: Bald wird die Welt zusehen, wie DU unsere neuesten dynamischen Arenen auseinandernimmst und ewigen Ruhm erlangst!

Wie du weißt, ist THE FINALS die größte kostenlose Kampfspielshow der Welt. Die Kandidaten schalten sich in unsere virtuelle Welt ein und kämpfen in Teams in eskalierenden Turnieren. Sie kämpfen in unseren fantastisch gerenderten, an echte Stätten angelehnten Arenen, die sie ändern, ausnutzen und sogar zerstören können.

Natürlich kannst du zielen und schießen, aber Kandidaten, die unsere sorgfältig betreuten virtuellen Umgebungen in ihr Arsenal aufnehmen, haben höhere Erfolgschancen. Also tue alles, was du dir nur vorstellen kannst, um zu siegen! Wirf Abrissbirnen auf deine Gegner! Drück nicht nur den Abzug durch, sondern reiß ganze Gebäude ein!”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Habt ihr das Spiel schon ausprobiert? Falls ja, wie gefällt es euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Gratulation an die Macher. Das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt sind wir gespannt, ob der Titel die Spieler bei der Stange halten kann.

