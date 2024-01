Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill 2 erscheinen in diesem Jahr

Kürzlich wurde bestätigt, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und das Remake von Silent Hill 2 in diesem Jahr erscheinen.

Bisher war noch nicht ganz klar, wann die Spiele Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und das Remake von Silent Hill 2 erscheinen, aber nun wurde offiziell bestätigt, dass beide Spiele 2024 auf den Markt kommen.

So veröffentlichte PlayStation einen Highlight-Trailer, der zeigt, welche PS5-Spiele uns in diesem Jahr erwarten. Mit dabei sind unter anderem The Last of Us Part II Remastered, Suicide Squad: Kill The Justice League, Dragon’s Dogma 2, The Casting of Frank Stone und eben auch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und das Remake von Silent Hill 2.

Was Silent Hill 2 betrifft, veröffentlichte der bekannte Leaker Dusk Golem zudem eine interessante Info. Er beruft sich auf einen Bericht des verantwortlichen Studios Bloober Team, in dem es um die zukünftigen Projekte des Studios geht. Daraus schließt er, dass die Arbeiten am Remake größtenteils abgeschlossen sind.

In diesem Jahr erwarten uns wirklich ein paar sehr coole Gaming-Highlights. Wir sind vor allem schon auf das Remake von Silent Hill 2 gespannt.

