PlayStation leakt versehentlich neuen PS1-Horror-Klassiker für PS Plus

Kürzlich leakte PlayStation einen PS1-Horror-Klassiker für PlayStation Plus.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele im Januar 2024. Unter anderem erwarten euch ab dem 26. Januar PS1-Klassiker wie Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace und Legend of Mana. Wie es scheint, leakte PlayStation im Rahmen dieser Ankündigung versehentlich aber auch einen weiteren PS1-Klassiker.

So wurde auf dem offiziellen X-Account PlayStation UK ein Beitrag veröffentlicht, dem man entehmen konnte, dass Alone in the Dark: The New Nightmare in diesem Monat als PlayStation Plus Classic erscheint.

Kurz darauf darauf wurde der Post jedoch wieder entfernt und PlayStation bestätigte, dass Alone in the Dark im Januar nicht für PS Plus erscheinen wird.

Natürlich ist es möglich, dass es sich hier einfach um einen Fehler handelte, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass der Titel parallel zum Release von Alone in the Dark im März tatsächlich veröffentlicht wird. Das würde sich zumindest sehr gut anbieten.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

