The Day of Survival: Ladet euch jetzt das kostenlose Survival-Spiel herunter

The Day of Survival ist ein kostenloses Survival Spiel, das ihr euch jetzt herunterladen könnt.

Der Entwickler “xHARDHeMPuS” veröffentlichte vor einiger Zeit ein kostenloses Survival-Spiel namens The Day of Survival, das ich euch nicht vorenthalten möchte und keine Sorge: The Day of Survival hat nichts mit The Day Before zu tun.

Hier handelt es sich um ein Spiel, das von nur einer Person entwickelt wurde. Mit anderen Worten: Erwartet nicht zu viel. Survival-Fans sollten es aber mal ausprobieren.

In The Day of Survival gibt es keinen Story-Modus. Stattdessen erwarten euch auf einer großen Karte eine Reihe von Quests. Ihr könnnt Ressourcen sammeln, euch mit Feinden anlegen oder einfach die Umgebung erkunden. Wer also etwas Survival-Unterhaltung für Zwischendurch sucht, der ist hier genau richtig.

Zum Spiel heißt es: “Ich habe mein eigenes Survival-Spiel entwickelt. Ein bemerkenswertes Merkmal ist, dass das Spiel kostenlos angeboten wird, das Ergebnis von 5 Jahren harter Arbeit. Die Entscheidung, es kostenlos zur Verfügung zu stellen, liegt daran, dass ich allein für die gesamte Entwicklung verantwortlich bin, was die Wartung zu einer Herausforderung macht. Aus diesem Grund verfügt das Spiel über keinen Story-Modus; Es ist ein Open-World-Spiel mit Herausforderungen, an denen Zombies und Menschen beteiligt sind, einigen grundlegenden Missionen, einem unendlichen Zombie-Hordensystem zum Spaß sowie Features wie einem Bausystem, verschiedenen Waffen und Munition.”

Hier könnt ihr euch ein Video ansehen, dass das Spiel in Aktion zeigt:

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

Eine wirklich beachtliche Leistung für nur einen Entwickler. Wer auf Survival steht, der sollte das Spiel mal ausprobieren.

