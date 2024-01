The Pokémon Company prüft rechtliche Schritte gegen Palworld

Kürzlich kündigte The Pokémon Company an, rechtliche Schritte gegen palworld zu prüfen.

Der Hype rund um Palworld ist weiterhin ungebrochen. In nur 24 Stunden wurde das Spiel bereits über 2 Millionen Mal verkauft und erst gestern erreichte der Titel über 2 Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam. Nun plant The Pokémon Company anscheinend rechtlich gegen Palworld vorzugehen.

Falls ihr es nicht wisst: In Palworld erwartet euch ein Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel, in dem ihr in einer riesigen Welt “Pals” genannte, mysteriöse Kreaturen sammelt und sie kämpfen, bauen, farmen oder in Fabriken arbeiten lasst. Das Ganze erinnert an vielen stellen an Pokémon, weswegen der Titel auch gerne als Pokémon mit Waffen bezeichnet wird und das scheint The Pokémon Company gegen den Strich zu gehen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden aktuell rechtliche Schritte geprüft.

Palworld wird zwar nicht explizit genannt, aber es ist klar, das dieser Titel gemeint wird. In der offiziellen Mitteilung heißt es: “Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 erscheint. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vermögenswerte von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen.”

