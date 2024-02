THQ Nordic veröffentlichte ein neues Video zum kommenden Spiel Alone in the Dark.

Der Release von Alone in the Dark lässt ja nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund veröffentlichten die Macher ein neues Video, das euch schon mal auf den Release einstimmt.

In diesem Video bekommen wir neue Spielszenen zu sehen und die SchauspielerJodie Comer und David Harbour sprechen darüber, was sie an Alone in the Dark: Hier sind die neuesten Spielszenen mögen. Wer auf den Titel wartet, der sollte sich das Video also nicht entgehen lassen.

Zum Spiel heißt es: “Tief im Süden der 1920er Jahre ist Emily Hartwoods Onkel verschwunden. Zusammen mit dem Privatdetektiv Edward Carnby begibt sie sich auf eine Reise nach Derceto Manor, um die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes und die Umstände des Verschwindens ihres Verwandten aufzudecken.

Begegne seltsamen Bewohnern, alptraumhaften Reichen, gefährlichen Monstern und decke schließlich eine Verschwörung des aufkeimenden Bösen auf. An der Schnittstelle von Realität, Mysterium und Wahnsinn wartet ein Abenteuer, das deine Grundüberzeugungen herausfordern wird. Wem kannst du vertrauen, was wirst du glauben und was wirst du als nächstes tun?”

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Alone in the Dark erscheint am 20. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels, wo ihr euch den Prolog herunterladen könnt.

Das denken wir:

Hoffentlich wird das Spiel gut. Die neuen Spielszenen versprechen auf jeden Fall ein interessantes Survival-Horror-Abenteuer.