Assassin’s Creed: Black Flag und Skull and Bones im Videovergleich zu sehen, ist traurig

In einem neuen Video bekommen wir Assassin’s Creed: Black Flag und Skull and Bones im Videovergleich zu sehen.

Das Piratenspiel Skull and Bones wurde kürzlich veröffentlicht und kommt bei Spielern und Kritikern nicht wirklich gut an. So bietet der Titel keine tolle Geschichte und die Spielwelt lädt auch nicht gerade zum Erkunden ein. Das sind zwei Punkte, die Assassin’s Creed: Black Flag bietet plus Piraten-Action.

Das Ding ist: Assassin’s Creed: Black Flag wurde vor über 10 Jahren veröffentlicht und bietet im Grunde mehr als Skull and Bones. Das sieht man auch schön im nachfolgenden Vergleichsvideo von “Gameinvader”.

Beispielsweise ist das Entern in Black Flag ziemlich actionreich, während wir in Skull and Bones nur eine kurze Zwischensequenz zu sehen bekommen. Abgesehen davon können wir in Black Flag schwimmen und in Skull and Bones nicht.

Ich meine, Fans von Pirtaenspielen werden sicher einige Stunden Spaß mit Skull and Bones haben, aber trotzdem finde ich, dass Ubisoft hier eine Chance verpasst hat. Es ist schon strange, wenn man bedenkt, dass es sich das verantwortliche Studio selbst vorgemacht hat, wie ein Piratenspiel auszusehen hat, nur um es dann Jahre später schlechter zu machen. Das ist traurig.

Hier könnt ihr euch das Vergleichsvideo ansehen:

Was haltet ihr von Skull and Bones? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Es ist schade, dass Ubisoft nicht mehr aus Skull and Bones gemacht hat – vor allem im Vergleich zu Assassin’s Creed: Black Flag.

