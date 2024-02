Dead by Daylight startet Crossover mit Iron Maiden

Der Publisher und Entwickler Behaviour Interactive kündigte kürzlich an, dass es im Spiel Dead by Daylight ein Crossover mit Iron Maiden gibt.

Falls ihr Dead by Daylight zockt und auf Iron Maiden steht, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Ab sofort steht ein Crossover zwischen dem asymmetrischen Survival-Horror-Spiel und der Band zur Verfügung.

Dazu heißt es: “Iron Maiden und Dead by Daylight haben sich zusammengetan, um Maskottchen Eddie in einer neuen Kollektion ins Spiel zu bringen. Eddie ziert seit den Anfängen von Iron Maiden fast alle Albumcover, T-Shirts und Merch-Artikel und kann somit auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Mit blutigen Schlachtfeldern, dystopischen Zukünften und den Tiefen der Hölle in seinem Gürtel wird sich Eddie in der verdrehten Welt von Dead by Daylight sicher zu Hause fühlen.

Eddie betritt den Nebel von Dead by Daylight als legendäre Outfits für die Killer Dredsche, den Doktor, den Todesbote und Oni. Iron Maiden-Fans werden die Inspiration hinter den Outfits wiedererkennen, denn jedes Outfit basiert auf einer oder mehreren von Eddies ikonischen Versionen im Laufe der Jahre. Auch die DbD-eigenen Überlebenden sind mit von der Partie, und zwar mit Band-T-Shirts.”

“Das ist eine unglaublich aufregende neue Zusammenarbeit für uns”, so Kirby Taylor, Produktmanager bei Dead by Daylight. “Eddie ist eine solche Ikone und es ist ein wahrgewordener Traum, durch einige seiner berühmten Auftritte zu blättern, um zu sehen, mit welchen Killern wir ihn kombinieren können. Wir sind freuen uns auch darüber, dass unsere Überlebenden mit ein paar tollen T-Shirts dabei sein können. Ein paar davon haben sogar eine kleine Überraschung, aber das müssen die Spieler:innen selbst herausfinden.”

Übrigens wird der Iron Maiden-Klassiker “Fear of the Dark” abgespielt, sobald einer dieser kosmetischen Gegenstände in der Lobby ausgerüstet ist.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Ankündigung ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Fans von Iron Maiden werden sich sicher sehr über dieses Crossover feuen. Die Outfits sehen auf jeden Fall abgefahren aus.