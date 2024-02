Die ersten Bilder von Bill Skarsgård als The Crow sind da und sie werden euch nicht gefallen

Kürzlich wurden die ersten Bilder veröffentlicht, die Bill Skarsgård als The Corw zeigen.

Fans von The Crow warten schon lange auf die ersten Bilder von Schauspieler Bill Skarsgård (“Es”) als Eric Draven, der als Krähe von den Toten aufersteht, um Rache an denen zu nehmen, die seine Verlobte ermordet haben. Mittlerweile veröffentlichte die Seite Vanity Fair die ersten Bilder von Bill Skarsgård als The Crow, der in die Fußstapfen von Brandon Lee tritt, der bei den Dreharbeiten des Klassikers aus dem Jahr 1994 ums Leben kam.

Regisseur Rupert Sanders (“Snow White and the Huntsman”, “Ghost in the Shell”) erklärt im Interview mit Vanity Fair, dass seine Inspiration weniger O’Barrs Graphic Novel oder Lees früherer Inkarnation als vielmehr seinem eigenen Leben entstammte: “Ich denke, das Schöne an Bill ist, dass er eine verstörende Schönheit hat, und während er sich durch seinen Verlust verändert, wird er zu etwas, das nicht einmal er kontrollieren kann. Es ist dieser berühmte Satz: ‘Wer gegen Monster kämpft, muss aufpassen, dass er nicht selbst zu einem wird.’ Diesen Blick hatte ich in den 90ern, als wir in London durch besetzte Häuser zogen, [gemischt mit einigen modernen Einflüssen] wie Post Malone und Lil Gucken. Ich hoffe, dass die Leute, die heute 19 sind, ihn ansehen und sagen: ‘Dieser Typ sind wir.’“

Leider scheint der neue Look so gar nicht bei den Fans anzukommen, da er sich viel zu sehr vom Original unterscheidet. Viele Vergleichen ihn mit Jared Letos Version vom Joker und der Vergleich passt sogar irgendwie.

In der Neuauflage von the Crow trägt Eric Draven viele Tattoos am Körper – auch im Gesicht. Ich bin auch ein großer Fan des Originals und der Graphic-Novel-Vorlage, abgesehen davon finde ich, dass Bill Skarsgård ein toller Schauspieler ist, aber dieser Look gefällt mir auch nicht.

Insofern bin ich sehr gespannt, wie der Film ist. Ich hoffe, dass er gut wird. Wer weiß? Vielleicht werden wir ja überrascht das Reboot wird der Knaller. Aktuell halten sich meine Erwartungen aber in Grenzen.

Nachfolgend findet ihr die Bilder:

Der Film soll am 6. Juni 2024 in die Kinos starten.

Was haltet ihr vom neuen Look? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Der neue Look ist sehr gewöhnungsbdürftig und enttäuscht viele Fans. Bleibt nur zu hoffen, dass der Film gut wird.