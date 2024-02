Japan-Promis erhalten Maulkorb: Sie sollen Palworld nicht erwähnen, um Pokémon nicht zu verärgern

Aus einem aktuellen Berichten geht hervor, dass japanaischen Prominenten gesagt wurde, nicht über Palworld zu sprechen, um Probleme mit Pokémon zu vermeiden.

In den letzten Wochen sorgte das Spiel palworld für ziemliches Aufsehen – was The Pokémon Company so gar nicht in den Kram passt. Der Grund: Die Ähnlichkeit zu Pokémon an vielen Stellen. Aus diesem Grund prüft das Unternehmen gerae rechtliche Schritte gegen Palworld. Das Ganze geht aktuell osgar so weit, dass Prmois in Japan gesagt wird, sie sollen nicht mehr über Palworld sprechen.

So berichtet die japanische Seite Toyko Sports, dass den Stars nach Angaben einer Talentagentur geraten wurde, das Spiel nicht zu erwähnen. Dazu heißt es: “Wir haben unserem Talent gesagt, dass es Palworld weder in den sozialen Medien noch in der Öffentlichkeit erwähnen soll”, so die Quelle. “Dies geschah aus Rücksicht auf die Pokémon-Seite als Agentur. Diese Entscheidung wurde im Hinblick auf zukünftige mögliche Kooperationen getroffen.”

Mit anderen Worten: Die Agentur hat Angst davor, dass ihr Aufträge durch The Pokémon Company entgehen, wenn ein Talent, das sie unter Vertrag hat, Palworld in den Mund nimmt.

Als im Januar von The Pokémon Company angekündigt wurde, rechtliche Schritte gegen Palworld zur prüfen, wurde das Spiel übrigens auch nicht direkt erwähnt. Es hieß nur: “Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 erscheint. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vermögenswerte von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen.”

Auf jeden Fall ist Palworld ein voller Erfolg. In nur 24 Stunden wurde das Spiel bereits über 2 Millionen Mal verkauft und vor wenigen Tagen erreichte der Titel sogar über 2 Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam.

Was haltet ihr von dieser Geschichte? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Pokémon ist offensdichtlich ziemlich genervt von Palworld. Mal sehen, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass Palworld nicht mehr so schnell von der Bildfläsche verschwinden wird.

Quelle: videogameschronicle.com