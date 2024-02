Need for Speed Unbound: Volume 6 erscheint als Live-Service-Drop

Electronic Arts veröffentlicht Volume 6 von Need for Speed Unbound als Live-Service-Drop.

Falls ihr das Rennspiel Need for Speed Unbound zockt, dann habe ich interessante Neuigkeiten für euch: Volume 6 erscheint als erster von vier neuen Live-Service-Drops.

Dazu heißt es: “Volume 6 führt einen speziellen PvP-Modus ein, der jetzt direkt von der Multiplayer-Garage aus zugänglich ist und es Rennfahrer:innen ermöglicht, sich in 25 neuen PvP-Rennen, die sowohl im namensgebenden Modus als auch im Free Roam verfügbar sind, direkt in den Wettbewerb zu stürzen. Mit drei wöchentlich wechselnden Playlists ist für jeden Rennfahrertyp etwas Passendes dabei. Volume 6 feiert zudem die Rückkehr von Audi mit dem Debüt des eleganten und leistungsstarken RS 6 Avant (2020) neben dem vollständig anpassbaren R8 Coupé (2019) und dem S5 Sportback (2017), alle mit einzigartigen Bodykits, Custom- Lackierungen sowie Handling und Audio.”

Abgesehen davon könnt ihr euch mit dem neuen Rangsystem euren Status im Single- und Multiplayer-Modus verdienen und gleichzeitig einen überarbeiteten Speed Pass abschließen. Zudem wird der 30. Geburtstag von Need for Speed mit einer verbesserten Version des Custom-Audi R8 Coupé (2019) von Darius aus NFS Carbon gefeiert. Zudem werden die Anfänge von NFS gewürdigt, wenn die Wöchentliche Playlist mit Legenden-Herausforderungen startet. Hier wird der berühmte Ferrari Testarossa Coupé (1984) vorgestellt, der eine Hommage an den ursprünglichen Ferrari ist, der im 1994 erschienenen Klassiker The Need For Speed enthalten war.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit den Inhalten von Volume 6:

EIGENER PVP-MODUS

Der PVP-Modus ist das Herzstück der Renn-Action direkt von der MP-Garage aus erreichbar, mit 25 neuen Rennen, die sowohl im dedizierten Modus als auch in der freien Erkundung über das Feature der offenen Playlists verfügbar sind.

WÖCHENTLICHE PVP-PLAYLISTS

Jede Woche gibt es drei wechselnde, kuratierte Playlists sowie eine Schnellrennen-Option, die ein breites Spektrum an Rennstilen und -vorlieben abdecken und den teilnehmenden Rennfahrer:innen eine Chance auf zusätzliche Erfahrungspunkte bieten. In diesen rotierenden Varianten wurden thematische, auf Audi fokussierte und „NFS Legends“-Playlists neben Leistungsstufen eingeführt, darunter vier neue Stufe S+ Playlists. Ob im eigenen PVP-Modus oder in der freien Erkundung im Free Roam – diese Playlists sind das Tor zu einem noch intensiveren Wettbewerb.

AUDI

Audi setzt mit der Rückkehr des Audi R8 Coupé (2019) und des S5 Sportback (2017) sowie mit dem Franchise-Debüt des Audi RS 6 Avant (2020) ein Zeichen. Jedes Modell ist vollständig anpassbar, mit verschiedenen Karosserie-Kits und einzigartigem Motorensound, was den Realismus noch erhöht. Mit dem Premium Speed Pass** können Spielende außerdem eine seltene Custom-Version jedes Modells freischalten.

RANGSYSTEM

Der Modus „Rang“ bietet neue Möglichkeiten, sich Respekt zu verschaffen und das Können unter Beweis zu stellen, während man im Einzelspieler- oder im Mehrspieler-Modus die Ränge aufsteigen. Jeder neu errungene Rang schaltet ein Abzeichen, einen Banner-Rahmen und einen Bannertitel (ein in Volume 6 eingeführtes Anpassungsfeature) frei, wodurch jeder Aufstieg zu einem sichtbaren Ehrenabzeichen wird.

NFS LEGENDS-INHALTE

In der neuen „NFS Legends“-Inhaltskategorie trifft Geschichte auf Zukunft. Volume 6 erweckt das NFS-Vermächtnis durch die Einführung von Darius’ Custom Audi R8 Coupé ’19 im Premium Speed Pass und dem berühmten Ferrari Testarossa Coupé (1984) als Anspielung auf den Ferrari aus dem ersten und unbestreitbaren Klassiker The Need for Speed.

SPEED PASS

Der neue Speed Pass ist vollgepackt mit Anpassungsinhalten in 45 freischaltbaren Stufen, darunter das Audi R8 Coupé und der S5 Sportback mit mehreren Bodykits. Außerdem gibt es freischaltbare XP-Boosts, die den Rang- und Speed Pass-Aufstieg beschleunigen.

WAGEN: Audi R8 Coupé (2019)

WAGEN: Audi S5 Sportback (2017)

BODYKITS: R8 und S5

CHARAKTER-SKINS FÜR RIVALEN IM MULTIPLAYER: Ross, Justicia und Youmna

BANNER-FEATURE: Bannertitel

und mehr und insgesamt 45 freischaltbaren Stufen

PREMIUM-SPEED-PASS

Der Premium Speed Pass ist die neue, einzigartige Eintrittskarte für Premium-Inhalte im Rahmen des Live-Services von NFS Unbound. Der Volume 6 Premium Speed Pass gewährt ab sofort den neuen Audi RS 6 Avant (2020) und Zugang zu dessen Karosserie-Kits und drei Rare Custom-Versionen. Spieler:innen können außerdem Rydell als spielbaren Charakter-Skin im Multiplayer, kosmetische Infinity-Gegenstände, neue Grafik- und Soundeffekt-Optionen und mehr freischalten.

WAGEN: Audi RS 6 Avant (2020)

BODYKITS: RS 6

NEUER CUSTOM-WAGEN: NFS Legends – Darius’ Custom R8 Coupé (2019)

NEUER CUSTOM-WAGEN: NEXTECH Tourenwagen – Custom S5 Sportback (2017)

NEUER CUSTOM-WAGEN: „Michèle“ – Custom RS 6 Avant (2020)

CHARAKTER SKIN FÜR MULTIPLAYER: Rydell

KOSMETISCHE GEGENSTÄNDE: Infinity-Felgen und -Platten

KOSMETISCHE GEGENSTÄNDE: Auto-Projektionen

und mehr, insgesamt 30 zusätzliche Level im Premium Speed Pass

Weitere Informationen zu Need for Speed Unbound findet ihr auf der offiziellen Website

Das denken wir:

Hier dürfen sich Fans auf ein paar interessante neue Inhalte freuen. Hoffentlich hält der Support noch eine Weile an.