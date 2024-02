Sega bezeichnet Crazy Taxi als “Triple-A-Titel” – laut Gerücht mit Rennen für 100 Spieler

Laut Sega erwartet uns mit Crazy Taxi ein “Triple-A-Titel” und es wird vielleicht Renenn für 100 Spieler geben.

Vermutlich habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Sega im Rahmen der Game Awards 2023 ein neues Crazy Taxi ankündigte. Dazu gibt es nun interessante Neuigkeiten.

So erklärte Takaya Segawa, Chef von Segas Sapporo Studio, in einem Interview mit der Japan Times: “Wir sind verantwortlich für Titel wie Phantasy Star Online 2: New Genesis und Hatsune Miku: Colorful Stage! in Zusammenarbeit mit den Studios in Tokio und in Übersee. Wir sind auch an der Entwicklung von Triple A-Titeln beteiligt, darunter Crazy Taxi.”

Vermutlich möchte Segawa das Spiel hier nicht mit Blockbuster-Games wie God of War, Marvel’s Spider-Man 2 und Co. vergleichen. Ich gehe eher davon aus, dass der Entwickler hier den Anspruch meint, mit dem die Macher an das Projekt herangehen.

Abgesehen davon erwartet uns laut eines neuen Gerüchts des Leakers Midora “MbKKssTBhz5” ein Live-Service-Game und ein Remake des Originals soll es ebenfalls geben: “Der aktuelle Plan besteht darin, einen Live-Service-Game-as-a-Service-Reboot sowie ein Remake des ursprünglichen Crazy Taxi zu erstellen.”

Aber es kommt noch besser: Laut des Leakers wird das Reboot “einen Survival-Modus mit bis zu 100 Spielern” beinhalten. Hier handelt es sich zwar nur um ein Gerücht, aber denkbar wäre das, angesichts des Erfolgs von Nintendo F-Zero 99.

