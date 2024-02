Shines Over: The Damned – Experimentelles Horrorerlebnis für PS5 mit erstem Trailer angekündigt

Der Indie-Entwickler Firenut Games kündigte das Spiel Shines Over: The Damned an.

Shines Over: The Damned ist ein experimentelles Horrorerlebnis, das exklusiv für PS5 angekündigt wurrde. Genaue Details zur Story sind nicht bekannt. Wir wissen nur, dass ihr in eine surreale Handlung mit Erscheinungen und mysteriösen Figuren verwickelt werdet. Abgesehen davon wird euch ein großer Hund treu zur Seite stehen.

Zum Spiel heißt es: “Shines Over: The Damned nimmt dich mit in ein einzigartiges experimentelles Abenteuer, in dem deine Sinne in eine mysteriöse Atmosphäre verwickelt werden, von der du nicht weißt, was passieren wird. Werden Sie es schaffen, das Ende dieses Abenteuers zu erreichen?

Eine einzigartige Geschichte mit Grusel, Spannung, Rätseln, Geschicklichkeit und allem, was dazugehört… ohne Waffen und mit einem treuen Begleiter, der Sie begleitet. Unser treuer Hund, ein deutscher Schäferhund, wird uns durch die verdächtigsten Orte in Shines Over führen: The Damned und wird dein Herz bei jedem Schritt höher schlagen lassen.”

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer ansehen:

Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber die ersten Szenen hauen uns noch nicht vom Hocker.